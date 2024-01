Plan grand froid : voici comment fonctionne ce dispositif

Alors qu’un épisode de froid s’installe sur une grande partie de la France, le Plan grand froid a été déclenché ce dimanche en Île-de-France afin de venir en aide aux personnes mises en danger par ces faibles températures. Voici comment fonctionne ce dispositif.

L’hiver est bien là. Une quarantaine de départements a été placé en vigilance jaune «grand froid» par Météo-France ce lundi. Plusieurs préfectures ont déclenché des plans d’urgence alors que les températures ressenties frôlent parfois les -10°C. C’est notamment le cas de l’Ile-de-France mais aussi du Haut-Rhin et du Bas-Rhin qui ont déclenché le Plan grand froid.

Un plan en trois niveaux

Ce plan s’articule sur trois niveaux. Le premier niveau est appelé «temps froid» et correspond à des températures positives dans la journée, mais qui sont comprises entre 0 et -5°C une fois la nuit tombée. Le niveau 2, «grand froid», correspond à des températures négatives le jour et situées entre -5°C et -10°C la nuit. Enfin, le niveau 3, «froid extrême», peut être déclenché quand les températures sont inférieures à -10°C la nuit.

Selon l’usage depuis 2008, tous les niveaux de ce dispositif s’activent à l’échelle départementale. Ce sont les préfectures qui sont chargées d’évaluer la situation et de déterminer le bon niveau à adopter. Pour ce faire, ces dernières doivent notamment prendre en compte la persistance de l’épisode de froid, son intensité, et son étendue géographique.

Prendre en charge les personnes en danger

En Île-de-France, «Marc Guillaume, préfet de Paris, a décidé l'activation du plan grand froid sur Paris», a annoncé la préfecture de la région via une publication sur X. Ce lundi, selon les prévisions de Météo-France pour cette zone, les températures pourront descendre jusqu'à -4°C. Ainsi, 274 places supplémentaires vont être ouvertes dans des hébergements d'urgence, comme des gymnases ou des écoles, pour les personnes sans-abri ou les mal-logés.

Dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, c’est le niveau 1 du Plan grand froid qui a été déclenché ces derniers jours. Ce niveau permet notamment la prise en charge des personnes mises en danger par le froid, à travers l’ouverture de places supplémentaires dans les structures d’hébergement d’urgence, le renforcement des effectifs du Samu social (le 115) ou encore la mobilisation de forces de l'ordre pour repérer les personnes vulnérables.

Plusieurs régions concernées

Selon le quotidien régional Dernières Nouvelles d'Alsace, la préfète du Bas-Rhin a ainsi annoncé l'extension des horaires des maraudes. Dans le Haut-Rhin, il est aussi prévu une intensification des maraudes à Colmar et Mulhouse ainsi que des prises en charge supplémentaires en structures d'hébergement d'urgence et à l'hôtel.

Plusieurs départements ont également déclenché leur plan grand froid ces derniers jours, comme le Cantal, ou encore la Meurthe-et-Moselle.