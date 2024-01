François-Xavier Bellamy sur la possible nomination de Gabriel Attal à Matignon : «Quelles sont ses qualités ?»

François-Xavier Bellamy était l'invité de La Grande Interview Cnews-europe1 ce mardi 9 janvier. Le vice-président des Républicains est revenu sur la nomination de Gabriel Attal au poste de Premier ministre.

Juste avant qu'il soit officiellement nommé Premier ministre par Emmanuel Macron, François-Xavier Bellamy a fait part de ses interrogations quant à ce choix, qui a surpris plus d'une personne dans les hautes sphères du pouvoir. «Quelles sont ses qualités pour entrer à Matignon?», s'est interrogé le cadre des LR. «Qu'est ce qu'il a démontré?», a-t-il poursuivi.

Gabriel Attal a finalement été choisi par Emmanuel Macron pour remplacer Élisabeth Borne à Matignon. Le désormais ex-ministre de l’Education nationale sera chargé de redonner un second souffle au quinquennat d’Emmanuel Macron, après les épisodes douloureux de la réforme des retraites et de la loi immigration. Pourtant, il ne faisait pas office de favori dans la course, et certains émettent des doutes, y compris à droite, quant à ses capacités de réussite.

«On reconnaît à Gabriel Attal le mérite d'avoir corrigé les travers de son prédécesseur, qui appartenait pourtant à la même majorité, et qui s'inscrit dans la continuité de ce macronisme, qui encore une fois, avec ce en même temps, aura dit tout et son contraire», a estimé le vice-président des Républicains.

«Regardez à quel point notre vie politique tourne dans un univers de communication qui est de l'ordre du virtuel pur et de spéculation. Qu'est ce qui fait que Gabriel Attal aujourd'hui était en pole position pour aller à Matignon ? C'est qu'il était le favori des sondages, c'est qu'il était bien placé dans les enquêtes d'opinion. Mais à ce compte là, Kylian Mbappé est aussi très bien placé dans les enquêtes d'opinion», a ironisé François-Xavier Bellamy.