Sondage : 48% des Français disent avoir confiance en Gabriel Attal comme Premier ministre

Tout juste nommé Premier ministre, Gabriel Attal va devoir faire face à de nombreux défis. Celui qui remplace Elisabeth Borne à Matignon a déjà la confiance de 48% des Français, selon un sondage CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD.

Un premier indice de confiance satisfaisant. Alors qu'il vient d'être nommé Premier ministre, Gabriel Attal bénéficie déjà d'un taux de confiance assez élevé de la part des Français. Selon un sondage CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD paru ce mardi 9 janvier, 48% des Français disent avoir confiance en lui. A l'inverse, 52 % des sondés disent ne pas lui faire confiance.

A titre de comparaison, en mai 2022, lors de sa nomination, 53 % des Français faisaient confiance à Elisabeth Borne.

Dans le détail, la confiance des Français envers Gabriel Attal est plus forte chez les 65 ans et plus (60%). Bien que seulement âgé de 34 ans, le nouveau Premier ministre inspire moins confiance aux 35-49 ans (45%) et au moins de 35 ans (41%).

Pour ce qui est du profil socio-professionnel des sondés, Gabriel Attal convainc légèrement plus les inactifs (50%) et les CSP- (48%) que les CSP+ (46%).

Vers un gouvernement de droite ?

Sur le volet politique, c'est sans grande surprise que le soutien de la première heure d'Emmanuel Macron obtient une large majorité de confiance de la part des sondés se reconnaissant dans le parti Renaissance (ex-En Marche). Ils sont 67% à lui faire confiance dans son nouveau rôle.

Les personnes interrogées proches de l'alliance de gauche de la Nupes sont plus divisées sur le sujet. Si seulement 30% de celles proches de la France Insoumise sont confiantes, elles sont une légère majorité du côté du Parti socialiste (51%) et d'Europe Ecologie-Les Verts (53%).

Après un rapprochement de la majorité présidentielle avec la droite lors du vote de la loi immigration, mais aussi grâce à des positions fermes tenues par celui qui était alors ministre de l'Education nationale, la droite est plus encline à accorder sa confiance. Ainsi, les sondés se revendiquant des Républicains sont 63% à lui faire confiance.

Tout comme l'extrême gauche, l'extrême droite est loin de faire confiance à celui qui est déjà qualifié «d'arme anti-Bardella» pour les élections européennes de juin 2024. Seuls 38% des sympathisants du Rassemblement national disent ainsi avoir confiance en lui.

*Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne, le 9 janvier, auprès d’un échantillon représentatif de 1.012 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.