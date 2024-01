Météo : vents violents, pluies intenses, neige à Paris… Vers de nouvelles perturbations la semaine prochaine ?

Après le froid ayant touché l’Hexagone depuis dimanche 7 janvier dernier, les températures devraient s’adoucir dans les prochains jours. Mais de nouvelles perturbations sont néanmoins à prévoir au cours de la semaine.

Il faudra prévoir un parapluie. Alors que l’air polaire s’apprête à quitter la France, les températures devraient s’adoucir en début de semaine prochaine. Comme l’a confirmé Météo-France à CNEWS ce mercredi 10 janvier, on prévoit la «reprise d'un temps plus doux et pluvieux par la façade atlantique la semaine suivante dans une ambiance douce».

Si la sensation de froid doit s’abaisser, la pluie et le vent devraient être de retour. Lundi 15 janvier, la journée devrait être calme dans tout l’Hexagone. Toutefois, des rafales allant de 50 km/h à 70 km/h pourraient être enregistrées en Gironde, dans les Landes ou encore dans Pyrénées-Atlantiques. Cela devrait concerner Arcachon, Royan, Bordeaux, Cazaux et Gujan-Mestras. Ces fortes rafales devraient être causées par une dépression qui va se placer sur la France.

Hormis le vent, la Nouvelle-Aquitaine, l’Occitanie, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Bourgogne-Franche-Comté devraient être concernées par des précipitations intenses, touchant principalement Bordeaux, Limoges, la Rochelle, Royan, Saintes, Angoulême, Niort et jusqu’à Clermont-Ferrand. Des chutes de neige ne sont toutefois pas à exclure notamment à Nevers, à Châteauroux et jusqu’à Chalon-sur-Saône.

Dans la journée de mardi 16 janvier, les perturbations devraient toucher les Hauts-de-France, la Normandie, l’Île-de-France et la Nouvelle-Aquitaine. D’un côté, une dépression devrait s’installer sur la Finlande. Comme l’avait rappelé Météo-France à CNEWS, «lors d’une dépression, le vent tourne en sens inverse des aiguilles d’une montre». De ce fait, des chutes de neige pourraient avoir lieu à Rouen, à Évreux, à Beauvais, à Compiègne et même à Paris et sa petite couronne.

Dans le même temps, une deuxième dépression devrait s’installer dans l’Atlantique. Le Portugal et l’ouest de l’Espagne devraient être touchés par de forts orages, mais le sud-ouest de la France devrait être épargné par cet épisode orageux. Cependant, de fortes pluies sont attendues à Bordeaux, à Toulouse, à Montauban et à Agen. Les précipitations pourraient atteindre Royan, Saintes, Brive-la-Gaillarde, Rodez et même Montpellier.

Des dépressions en milieu de semaine et un anticyclone le week-end

À compter de mercredi 17 janvier, la situation devrait empirer et les perturbations se succéder. Le nord-est de la France devrait être touché par des pluies intenses tandis que le sud-ouest devrait faire face à un épisode orageux. Les fortes précipitations sont attendues de Rochefort à Limoges mais aussi à Briançon, à Albertville, à Annecy et jusqu’à Besançon.

Jeudi 18 janvier, une dépression, formée dans l’Atlantique, devrait s’avancer vers l’Hexagone. Par conséquent, elle devrait engendrer des pluies intenses, de la neige dans la moitié nord et de fortes rafales. D’une part, les principales chutes de la poudreuse devraient être enregistrées à Beauvais, à Rouen, au Havre, à Amiens et à Compiègne.

D’autre part, la pluie devrait être présente à Paris, à Nantes, au Mans, à Orléans, à Rennes, à Lorient, à La Roche-sur-Yon, à Metz et à Strasbourg. Dans l’après-midi, les précipitations devraient s’intensifier touchant une large partie de l’ouest de la France. Du côté du vent, les régions de Bretagne et des Pays de la Loire devraient être concernées mais les rafales ne devraient pas excéder à 70 km/h.

Vendredi, alors qu’une nouvelle dépression devrait s'installer vers les îles britanniques, un air polaire pourrait de nouveau prendre la direction de l’Hexagone provoquant des chutes de neige dans les régions du nord de la France.

Au cours de la journée de vendredi, une nouvelle dépression doit s'installer vers les îles britanniques. Crédit : Ventusky

Cette dégradation devrait concerner les Hauts-de-France, la Normandie, l’Île-de-France et le Centre-Val de Loire ainsi que le Grand Est et l’Auvergne-Rhône-Alpes. La journée promet également d’être venteuse mais les rafales ne devraient pas être très conséquentes.

Les conditions météorologiques devraient par ailleurs s’améliorer durant la journée de samedi 20 janvier. Pour cause, un anticyclone devrait s’installer sur la France, repoussant ainsi les dépressions ayant traversé le pays tout au long de la semaine.