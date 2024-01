Neige et verglas : la vigilance orange levée de la Normandie à l'ouest de l'Ile-de-France

En milieu de matinée, ce mercredi 10 janvier, Météo-France a levé la vigilance orange neige et verglas qui concernait 7 départements. Du côté du mercure, des températures ressenties, comprises entre -5°C et -10°C, devraient être observées dans la journée sur un vaste tiers nord-est.

Fin de l'alerte orange. Le froid et les températures basses devraient se poursuivre durant la journée du mercredi 10 janvier. Néanmoins, Météo-France a levé la vigilance orange neige et verglas qui concernait 7 départements, à savoir la Manche, le Calvados, l’Orne, l’Eure, l’Eure-et-Loir, les Yvelines et l’Essonne.

Les précipitations neigeuses se sont arrêtées sur les départements en vigilance orange hormis sur le nord de l'Eure et localement sur l'est du Calvados. Le service météorologique a fait savoir que des hauteurs de neige de 6 cm à Chartres, 3 cm à Caen, 1 à 2 cm à Évreux et à Alençon, localement jusqu'à 10 cm, ont été observées à 9h.

Dans l’après-midi de ce mercredi 10 janvier, les précipitations devraient gagner la région occitane. D’après les prévisions de Météo-France, le risque neigeux devrait concerner Aurillac et Tarbes. «En fin de journée et la nuit suivante, le risque neigeux peut concerner les plaines de l'Aude, le Tarn, l'Aveyron et l'est toulousain», a noté le service national de météorologie.

Les quantités de neige au sol étant encore incertaines, il convient de se tenir informé de l'évolution de la vigilance.

Côté températures, les maximales varient mercredi après-midi de 0°C à 3°C sur la moitié nord de la France, sans dégel sur le Nord-Pas-de-Calais, de 3°C à 6°C au sud et de 8°C à 13°C près de la Méditerranée.