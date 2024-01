Neige en France : Météo-France avait-elle prévu autant de quantités dans l’Hexagone ?

Depuis l’arrivée de l’épisode de froid en France, plusieurs départements ont été placés en vigilance orange et jaune pour «neige-verglas» par Météo-France. Si l’épisode neigeux était déjà prévu, la quantité de précipitations a, elle, dépassé les estimations du service météorologique.

Pour la troisième journée consécutive, les températures doivent rester ce mercredi 10 janvier en dessous des moyennes de saison. Plus marquant encore, en raison de cet épisode de froid qui touche l’Hexagone depuis le week-end dernier, 62 départements français ont été placés en vigilance jaune pour «neige-verglas» par Météo-France tandis que le Cantal et la Lozère se retrouvent désormais en alerte orange pour le même motif.

Au-delà des différentes vigilances météorologiques, certains départements se sont retrouvés couverts de neige. Météo-France a enregistré 2 cm à Paris et Orly, 3 cm à Toussus, 3 cm à Evreux et Alençon, 5 cm à Chartres et 6 cm à Caen.

10 cm en Normandie

Néanmoins, le service météorologique a expliqué à CNEWS, ce mercredi 10 janvier, que les quantités de neige tombées en Normandie étaient «supérieures à ce qui était attendu». Car oui, dans cette région, alors que les prévisionnistes annonçaient un phénomène neigeux de faible ampleur, des couches de 10 cm ont été enregistrées en Normandie.

«Les modèles de prévision présentaient hier des scénarios différents en termes de quantité et de localisation. Les équipes de Météo-France ont suivi toute la journée d’hier et cette nuit la situation : au vu de l’évolution des températures et de la tenue au sol de la neige, Météo-France a placé tôt ce mardi 9 janvier et successivement plusieurs départements en Vigilance orange neige-verglas sur les Yvelines et l'Essonne, puis sur l’Orne, le Calvados et l’Eure et enfin sur la Manche», a ajouté Météo-France.

Le service météorologique a, d’ailleurs, noté que «tout au long de l’épisode, Météo-France a été en lien constant avec les autorités et les gestionnaires des réseaux routiers pour suivre l’évolution de la situation».

Enfin, le service météorologique a enregistré des données intéressantes concernant le phénomène qui traverse actuellement la France. Dans le détail, dans le Nord-Ouest, Caen n’avait pas connu un épisode significatif neigeux depuis mars 2013, a précisé Météo-France à CNEWS.

Concernant les températures, celles-ci ont été «régulièrement 6°C en dessous des normales de saison jusqu’à 9°C pour les départements de la Bretagne». «A Brest, par exemple, on relève -4,6°C, il faut remonter à février 2018 pour retrouver une température plus basse», a conclu le service national de météorologie.