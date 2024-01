École Stanislas : la mairie de Paris va suspendre ses financements dans l'attente de «clarifications»

Dans un communiqué, la mairie de Paris a annoncé ce mercredi qu'elle suspendait le financement qu'elle octroie à l'établissement scolaire privé Stanislas, «dans l'attente des clarifications requises de la part de l'État».

La Ville de Paris a annoncé mercredi soir qu'elle allait suspendre provisoirement son financement à l'établissement privé Stanislas (6e), accusé de «dérives» dans un rapport officiel, en attendant des «clarifications» de la part de l'État.

«Après avoir pris connaissance par voie de presse du contenu d'un rapport d'enquête administrative de l'Inspection générale de l'Éducation», elle «a décidé de suspendre le financement de l'établissement» (...) «à titre conservatoire, dans l'attente des clarifications requises de la part de l'État», a indiqué la mairie de Paris dans un communiqué.

1.373.905 euros

La municipalité a versé, au titre de l'année scolaire 2022-2023, pour les écoles maternelle, élémentaire et le collège, un montant de 1.373.905 euros, correspondant aux 483 élèves scolarisés en école maternelle et élémentaire, et aux 1.329 élèves au collège, dans le cadre des règles sur le financement des établissements privés sous contrat par les collectivités.

Après avoir pris connaissance par voie de presse du contenu d’un rapport d’enquête administrative de l’Inspection générale de l’Éducation nationale, la Ville de Paris a décidé de suspendre le financement obligatoire de l’établissement privé Stanislas, sous contrat avec l’État. pic.twitter.com/Q61Ujf1r2I — Patrick BLOCHE (@pbloche) January 17, 2024

Ce rapport, mentionné par la mairie et révélé mardi par Mediapart, pointe des «dérives» homophobes et sexistes et des pratiques non conformes avec la loi au sein du groupe scolaire. La Ville de Paris «s'étonne» qu'il «n'ait fait l'objet d'aucune transmission officielle aux collectivités qui financent cet établissement, et demande que cette communication ait lieu dans les plus brefs délais».

Elle «sollicite également de l'État la transmission du plan d'actions consécutif à ce rapport, dont la presse s'est également fait l'écho».

La mairie de Paris a précisé auprès de l'AFP que sera suspendu «le paiement des prochaines échéances» à l'établissement pour l'année en cours, sans plus de détails. «On attend d'une part que l'État nous transmette le rapport et d'autre part qu'il nous précise quelles mesures il compte prendre» suite à la publication de ce rapport, a-t-elle ajouté.

Le groupe scolaire est au coeur de l'actualité ces derniers jours, depuis la polémique suscitée par les propos d'Amélie Oudéa-Castera, ministre de l'Education nationale, dont les enfants sont scolarisés au collège Stanislas.