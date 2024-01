Animaux de compagnie : quelles sont les races de chiens préférées des Français ?

Le chien est un animal adoré en France. Il y a plus de 300 races différentes dans le monde, et les Français en aiment certaines plus que d'autres.

«Partout où il y a un malheureux, Dieu envoie un chien», disait Alphonse de Lamartine. Depuis toujours, les Français raffolent des chiens : en France, ils sont 33 % à en posséder un, et 21 % aimeraient en avoir un, rapporte Centrale Canine, fédération d'utilité publique. Nos amis à poil font partie de notre quotidien, mais certaines races trouvent une grâce toute particulière à nos yeux. Voici le top 10 des chiens préférés des Français :

LE SETTER ANGLAIS

Le Setter Anglais est un chien de chasse de taille moyenne qui se distingue par son poil tacheté. Il est décrit comme un chien doux, intelligent, et qui fait preuve d'une tendresse remarquable. Le Setter Anglais est assez simple à dresser. 5.294 Setters Anglais sont nés en France en 2023, ce qui en fait la dixième race préférée des Français, rapporte Centrale Canine.

LE BERGER AMÉRICAIN MINIATURE

Le Berger Américain Miniature est une race très proche des Bergers Australiens, à la différence que le Berger Américain est plus petit, comme son nom le laisse deviner. À l'origine, cette race était considérée comme un «chien de travail» qui conduisait et gardait les troupeaux d'ovins puis de bovins. Mais aujourd'hui, il s'est parfaitement intégré dans les familles américaines, mais aussi françaises.

Le cocker spaniel anglais

Le Cocker Spaniel Anglais est un chien de petite taille à poils longs. Un chien décrit comme intelligent, doux et toujours d'attaque pour une sortie sportive.

LE CAVALIER KING CHARLES

Le Cavalier King Charles est une race de petit chien avec un poil long et soyeux. Il est particulièrement doux et a pour seul défaut... d'aimer tout le monde.

LE LABRADOR retriever

Le Labrador Retriever est un chien de taille moyenne très apprécié des familles, et notamment des plus jeunes. Le Labrador est aimant, mais aussi un véritable ventre sur pattes. Il ne refusera jamais une gamelle.

LE BERGER ALLEMAND

Le Berger Allemand est un chien robuste, athlétique et endurant. Il est très sportif et très joueur, mais il a besoin de beaucoup d'attention et d'une balade quotidienne pour pouvoir se défouler. En 2023, 7.462 Bergers Allemands sont nés en France.

Le berger belge

Doté d'un poil long, le Berger Belge est un chien musclé et impressionnant de par son élégance. Comme le Berger Allemand, il a besoin d'exercice physique quotidiennement. Il ne peut pas rester trop longtemps inactif.

Le staffordshire bull terrier

Le podium des chiens préférés des Français commence avec le Staffordshire Bull Terrier. Un chien à la silhouette bien proportionnée. Il affiche une grande puissance par rapport à sa taille, grâce à une musculature bien développée. Son éducation doit donc être parfaitement équilibrée, et sa socialisation assez poussée afin qu'il ne présente pas de problèmes comportementaux à l'âge adulte.

LE GOLDEN RETRIEVER

Sur la deuxième marche du podium, nous retrouvons le Golden Retriever. C'est le chien familial par excellence, très affectueux avec ses proches, que ce soit avec les enfants ou les personnes âgées. En 2023, plus de 15.000 Golden Retrievers sont nés en France.

LE BERGER AUSTRALIEN

Le Berger Australien est le chien préféré des Français en 2023. C'est une race de taille moyenne à la robe attrayante. Le Berger Australien est totalement dévoué à son maître, et c'est un formidable partenaire de jeu. 17.609 bergers australiens sont nés en France l'année dernière.

En 2023, près de 230.000 naissances de chiens de race ont été enregistrées en France.