Neige et verglas : à quoi faut-il s'attendre aujourd'hui ?

Alors que la dépression Irène s’apprête à quitter l’Île-de-France, la neige va être toujours présente dans le Grand Est en cette matinée du jeudi 18 janvier, puis en début d’après-midi. Le calme devrait regagner une bonne partie de la moitié nord en milieu d’après-midi.

Après le passage de la dépression Irène dans la moitié nord du pays, la neige est tombée en quantité généreuse dans la nuit de mercredi 17 à jeudi 18 janvier. La Normandie, l’Île-de-France et jusqu’au Grand Est, une large partie du nord de la France a enregistré des cumuls de neige dépassant parfois les 5 cm.

Mais après une nuit agitée, le calme devrait être de retour ce jeudi 18 janvier. Dans son bulletin, Météo-France a expliqué que «les plus fortes précipitations neigeuses ont maintenant évacué les Hauts-de-France, l'Ile-de-France et la Normandie».

«Des brouillards verglaçants sont observés ce matin au nord de la Seine et quelques averses de pluie ou neige restent possibles toute la journée sur les départements côtiers de la Manche, mais c'est surtout en raison du regel des sols enneigés ou mouillés que la prudence s'impose encore une grande partie de la matinée».

Bien que la région parisienne et les Normands ne devraient plus enregistrer de chutes de neige, la région du Grand Est, elle, devrait continuer à constater la présence des flocons en cette matinée et jusqu’au début d’après-midi.

Le retour des éclaircies dans les régions du nord

Ce qui est remarquable, par ailleurs, c’est notamment le retour des éclaircies cet après-midi dans une large partie de la moitié nord. En revanche, les températures devraient être «faiblement positives».

«Les températures baissent au fil de la journée et un épisode neigeux, très temporairement précédé d'un peu de pluie verglaçante, traverse le Grand Est, la Bourgogne et dans une moindre mesure le Centre-Val de Loire en première partie de journée», a expliqué Météo-France.

«Cet épisode s'enfonce ensuite du sud de l'Alsace et de la Franche-Comté à l'Auvergne Rhône-Alpes et au Limousin, en donnant de la neige plus soutenue jusqu'à basse altitude sur le Massif central et les Alpes du nord. Il neigera plus faiblement jusqu'au Lyonnais et la vallée du Rhône en soirée. Sur le tiers sud, les températures restent douces aujourd'hui encore», a conclu le service météorologique.