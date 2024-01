Neige et verglas : quels sont les départements placés en vigilance jaune ce vendredi ?

75, c’est le nombre de départements placés en vigilance jaune neige et verglas ce vendredi 19 janvier par Météo-France. Le Sud du territoire est particulièrement épargné.

Prudence. Ce vendredi, Météo-France a classé 75 départements français en vigilance jaune neige et verglas.

De la Normandie aux Hauts-de-France, en passant par le Cantal ou la Lozère, la France est toujours frappée par un épisode de froid, accompagné de quelques chutes de neige.

Parmi les départements concernés, on retrouve notamment le Bas-Rhin, les Vosges, la Moselle, le Doubs ou encore la Côte-d’Or, à l’est du pays.

© Météo-France

Du côté du Nord de la France, le Pas-de-Calais, la Somme, la Seine-Maritime, l’Aisne, les Ardennes et la Marne sont également placés en vigilance jaune.

Si le Sud du pays est quant à lui épargné, ce n’est pas le cas de certains départements de l’Ouest comme le Finistère, les Côtes d’Armor, le Morbihan, la Manche, ou la Loire-Atlantique.

Des rayons de soleil attendus

Si le soleil devrait faire son apparition, notamment au cours de l'après-midi, des nappes de grisaille pourront néanmoins résister localement. Ainsi, les températures maximales seront plafonnées entre 1 et 5 °C en général et seront même parfois négatives à l'est.

Attention néanmoins au phénomène de regel des surfaces mouillées ou enneigées. De plus, Météo-France recommande aux Français de rester attentifs à l’évolution de cette vigilance. Les conditions de circulation peuvent également devenir très difficiles et les risques d’accident accrus.

Le service météorologique a également placé 23 départements en vigilance jaune grand froid et deux départements en vigilance orange crues.