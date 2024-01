Uber : voici les 3 villes où les usagers ont eu la pire note en 2023

Uber a dévoilé, le 18 janvier dernier et pour l'année 2023, son classement des notations en mettant l'accent sur les villes françaises où le géant américain est le plus implanté. Les informations du service de VTC ont donc permis de révéler les communes où les clients sont les plus mal notés.

Des comportements à revoir. Comme il le fait chaque année, le géant américain des VTC, Uber, a publié son classement annuel révélant notamment les villes françaises où les usagers ont obtenu les notes moyennes les plus basses selon une étude dévoilée le 18 janvier dernier. Sur l'application, les chauffeurs peuvent en effet noter les passagers après une course en attribuant une note de 1 à 5 étoiles. Cette note globale sera affichée sous forme de moyenne sur la base des dernières courses effectuées. Ces notes sont anonymes. Les passagers tout comme les chauffeurs ne savent pas qui fait l’appréciation d’une course ou d’une personne en particulier.

Grâce à ces informations, Uber est en mesure de réaliser un classement des villes dans lesquelles les utilisateurs sont les moins appréciés… Et pour l'année 2023, le bonnet d'âne revient à la capitale. Paris décroche la note de 4,81 sur 5 suivi par la ville de Bordeaux (4,82). Lyon clôt le trio avec une note de 4,83.

Ces notes se reposent sur quatre commandements très importants : être respectueux et poli, prendre soin du véhicule, être au bon endroit au bon moment et laissez le chauffeur être le maître de ses choix.

LES UTILISATEURS FRANÇAIS EN NETTE PROGRESSION

Parmi les meilleurs élèves du pays, on retrouve la ville de Perpignan qui obtient la meilleure note avec 4,90 sur 5. La commune du Sud devance Angers, Strasbourg et Toulon (4,89 sur 5). Le géant du VTC a également révélé que les usagers français ont affiché une note moyenne de 4,84 sur 5 ce qui est une très grosse progression par rapport à l'an dernier où la note était de 4,78.

De plus, un utilisateur nantais, du nom de Xavier, a été élu meilleur passager de France en 2023 grâce à ses 5 étoiles sur plus de 200 courses. Fièrement, il a expliqué les raisons de son succès : «Je discute volontiers avec les chauffeurs, étant moi-même entrepreneur et indépendant, on trouve facilement des terrains d’entente».

Depuis décembre 2011, date de lancement d'Uber en France, plus de 350 millions de trajets ont déjà été effectués selon un recensement datant de 2021.