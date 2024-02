Uber Eats : à quoi le robot de livraison autonome va-t-il ressembler ?

D'ici le mois prochain, les utilisateurs d'Uber Eats à Tokyo, au Japon, pourront faire appel à un robot autonome pour la livraison de leur repas.

Vers une révolution de la livraison ? En collaboration avec Mitsubishi Electric et Cartken, la société Uber a annoncé le lancement d'un service de livraison par robot autonome au Japon, dès la fin du mois de mars 2024.

Après des expérimentations réussies dans plusieurs villes américaines, comme Los Angeles ou Miami, le Japon est le deuxième pays à exploiter les robots dans certains quartiers de Tokyo, avant de l'étendre progressivement à l’ensemble de la ville.

Le robot innovant, baptisé «Modèle C», dispose d'un compartiment de chargement de 27 litres, capable de contenir jusqu'à 20 kilogrammes d'aliments conservés à la bonne température pendant toute la livraison. La protection de la vie privée étant annoncée comme prioritaire par Uber, l'entreprise a garanti que les passants rencontrés pendant le trajet ne pouvaient pas être identifiés.

$UBER just unveiled a partnership with Serve Robotics for Serve to deploy its AI-powered robots on Uber Eats in multiple markets across the US pic.twitter.com/sSkmb63T1m