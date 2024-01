Tempête Isha : voici les 2 départements placés en vigilance jaune pour vents violents ce mardi

Plus que deux départements sont placés en vigilance jaune pour vents violents ce mardi 23 janvier, après l'apparition de la tempête Isha dans l’Hexagone, ce dimanche.

Ce mardi 23 janvier, 2 départements demeurent en vigilance jaune pour vents violents, selon le dernier bulleton de Météo-France. Cela fait suite à l’apparition de la tempête Isha dans l’Hexagone, la perturbation engendrant de fortes rafales et des pluies abondantes.

Cette alerte jaune ne concerne plus que le Pas-de-Calais et le Nord.

La liste s'est drastiquement réduite en comparaison de la veille où 34 autres départements de la moitié nord du pays étaient concernés par cette vigilance.

Une dégradation météorologique généralisée

La tempête Isha touche essentiellement le Royaume-Uni où elle est située. Le Met Office avait annoncé «des vents forts et des pluies abondantes», et son impact avait été ressenti dans la moitié nord de la France.

Isha est la neuvième tempête baptisée d'un nom depuis le mois de septembre. Après elle, la tempête Jocelyn doit amener pluie et vents violents sur l'Irlande et le Royaume-Uni ces mardi 23 et mercredi 24 janvier.