JO 2024 : voici le dispositif exceptionnel mis en place pour sécuriser le parcours de la flamme olympique à travers la France

Un dispositif de sécurité inédit a été mis en place pour encadrer le parcours de la flamme olympique, qui sera transportée de Marseille jusqu’à Paris, sur un voyage de 80 jours à travers la France métropolitaine et en Outre-mer.

Un dispositif exceptionnel pour un événement exceptionnel. Pour l’arrivée de la flamme à Marseille, mercredi 8 mai, 6.000 membres des forces de l’ordre ont été mobilisés. Pendant 80 jours, la flamme empruntera un long parcours de 12.000 kilomètres avec plus de 400 villes traversées en métropole et en Outre-mer, jusqu’à son arrivée à Paris le 26 juillet prochain. Tout au long de ce parcours, un dispositif hors normes sera formé autour des porteurs de la flamme.

Dans le détail, au sein de cette bulle qui entourera chaque porteur de la flamme, une centaine d’hommes et de femmes seront chargés de protéger la flamme tous les jours. 18 coureurs, une voiture et 12 motos ouvriront le cortège, appuyés par des unités mobiles, un véhicule de lutte anti-drones et des membres du GIGN, prêts à intervenir en cas de besoin. Un long défilé, qui coûtera à l’État pas moins d’un million d’euros.

«Tout est regardé, tout est sécurisé, cela représente beaucoup d’investissements de la part des policiers et gendarmes. Cela va être une mobilisation intense, rien ne sera laissé au hasard», a précisé le responsable de zone sud unité, un syndicat des forces de l’ordre.

La menace terroriste prise au sérieux

D’après une source policière à CNEWS, les renseignements s'attendent à ce que le relais de la flamme olympique soit propice à l’expression de nombreux mécontentements et revendications sociales ou sociétales. Des actions pourraient plus particulièrement cibler les «partenaires premium» et autres sponsors officiels.

Les forces de l’ordre sont particulièrement vigilantes sur les menaces terroristes. «On est quand même en période vigipirate renforcée, c’est une menace qui pèse sur l’évènement et dont on a parfaitement conscience, qui est intégrée au dispositif que l’on surveille particulièrement», a spécifié Cédric Esson, directeur interdépartemental de la police nationale.