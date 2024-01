Colère des agriculteurs : pourquoi certains manifestants portent-ils un bonnet jaune ?

Depuis le début de la mobilisation des agriculteurs, certains d'entre eux arborent des bonnets jaunes sur les points de blocage. Mais pourquoi ce couvre-chef a-t-il été choisi et que signifie-t-il ?

Alors que la colère des agriculteurs ne retombe pas en France, de nombreux exploitants, présents sur les points de blocage, arborent des bonnets jaunes. Un accessoire qui rappelle le mouvement des gilets jaunes et la référence n'est pas le fruit du hasard.

En effet, sur ces bonnets, on peut voir clairement les lettres C et R, rappelant les initiales de la Coordination rurale, l'influent syndicat agricole dont les troupes prendront la route ce lundi 29 janvier pour aller bloquer le marché de Rungis, en région parisienne.

Cette organisation syndicale a vu le jour en 1991 et contrôle depuis plus de vingt ans la chambre d’agriculture départementale du Gers. Il s’agit aussi de la deuxième organisation syndicale sur l’échelle nationale derrière la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA).

Les bonnets rouges et les gilets jaunes

Quant à la couleur jaune de ces bonnets, celle-ci aurait pour but de rendre plus visibles et reconnaissables les actions de la Coordination rurale. «C'est un signe de révolte et on encourage tous les agriculteurs à nous rejoindre sur ces points de blocage», indique la présidente de la Coordination rurale, Véronique Le Floc'h, au micro des Échos.

Et d’une manière générale, la couleur ou encore l’accessoire ont toujours été un signe de révolte. À titre d’exemple, en 2013, en Bretagne, les manifestants avaient opté pour des bonnets rouges pour protester contre l’écotaxe sur les poids lourds, comme le rappellent nos confrères.

En 2018, les gilets jaunes ont fait leur apparition. Cet accessoire était alors devenu un symbole de lutte contre la hausse du prix du carburant.