Musée du Louvre : La Joconde aspergée de soupe par des militantes écologistes (vidéo)

Des militantes écologistes ont aspergé de soupe la vitre blindée de La Joconde, ce dimanche 28 janvier, au musée du Louvre à Paris. Il s'agit d'une action menée par un collectif appelé «Riposte alimentaire».

La scène avait de quoi surprendre les visiteurs dominicaux du Louvre. Ce dimanche 28 janvier, des militantes écologistes ont aspergé le célèbre tableau de Léonard de Vinci, La Joconde, avec de la soupe. Mais l'action militante n'a pas fait de dégâts sur la peinture puisque celle-ci est protégée, depuis 2005, par une vitre blindée.

ALERTE - Des militantes pour le climat jettent de la soupe sur le tableau de La Joconde au musée du Louvre. @CLPRESSFR pic.twitter.com/Aa7gavRRc4 — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) January 28, 2024

C'est aux alentours de 10h que le collectif a commencé son action, en se positionnant devant La Joconde, avant d'y asperger de la soupe et de déclamer leur message : «Qu'est-ce qu'il y a de plus important ? L'art ou le droit à une alimentation saine et durable ? Notre système agricole est malade, nos agriculteurs meurent au travail, un Français sur trois ne fait pas tous ses repas tous les jours. On est "Riposte alimentaire" et on demande la mise en place de la sécurité sociale de l'alimentation durable». Les militantes se sont ensuite figées devant le tableau, main droite levée.

Cette action a été revendiquée par un collectif écologiste qui s'est lui-même baptisé «Riposte alimentaire», selon un communiqué transmis à l'AFP. Il se présente comme «une campagne de résistance civile française qui vise à impulser un changement radical de société sur le plan climatique et social». Selon les membres, le jet de soupe sur La Joconde est un «coup d'envoi [d'une] campagne de résistance civile, qui porte une demande claire, profitable à toutes et tous: la sécurité sociale de l'alimentation durable».

Même si le lien n'a pas été directement fait par le collectif, cette action peut s'inscrire avec l'actualité autour des manifestations paysannes qui parsèment la France depuis plus d'une semaine. En effet, parmi certaines revendications du milieu agricole figure la volonté de revenir à une agriculture plus locale et raisonnée.

De son côté, le musée du Louvre a activé une cellule de crise, la salle où est exposé l'un des plus célèbres tableaux du monde a été évacuée au public et est en cours de nettoyage. La Joconde avait déjà subi plusieurs actes de vandalisme, avec notamment, en mai 2022, un jet de tarte d'un militant environnemental, qui demandait aux artistes de «penser à la planète».

Dans une réaction postée sur X (anciennement Twitter), la ministre de la Culture Rachida Dati a largement critiqué l'action des militantes. «La Joconde, comme notre patrimoine, appartient aux générations futures. Aucune cause ne peut justifier qu'il soit pris pour cible ! J'adresse tout mon soutien aux personnels du musée du Louvre», a-t-elle déclaré.

Plus largement, les actions contre les œuvres d'art se sont multipliés ces dernières années. En octobre 2022, deux femmes du groupe britannique Just Stop Oil avaient également projeté de la soupe à la tomate sur les Tournesols, de Vincent Van Gogh. Le tableau était également protégé par une vitre blindée.