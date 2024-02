Paris : quel est le site le plus touché par le surtourisme, selon les Français ?

À l’heure où la France se prépare à accueillir des millions de touristes dans le cadre des JO de Paris 2024, quelques sites parisiens souffriraient d’une surfréquentation, au point que la capitale apparaisse «comme la première victime de son succès», selon les Français.

Dans quelques mois, la France doit accueillir les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Un événement d’ampleur qui va créer un afflux massif des touristes dans la capitale française. C'est ce que l'on appelle du «surtourisme», soit la perception d'une surpopulation due à un excès de touristes.

Bien que cet événement soit une occasion de faire la promotion de la Ville Lumière, les JO vont aussi accentuerle problème de surfréquentation des sites touristiques à Paris, puisqu'à l’échelle mondiale, deux lieux emblématiques de la capitale apparaissent dans le top 5 «des sites les plus sujets au surtourisme», selon une étude d’OpinionWay pour Evaneos, agence spécialisée dans le voyage.

Interrogés à ce sujet, 52% des Français ont estimé que la tour Eiffel était le lieu le plus touché par la surfréquentation. Après la Dame de fer, viennent la Place Saint-Marc à Venise, le Louvre à Paris, les Pyramides en Égypte et enfin le Colisée à Rome.

«Avec deux monuments emblématiques en première et troisième position, Paris est la ville la plus touchée par le surtourisme selon l’échantillon de personnes interrogées», a constaté Laurent de Chorivit, Co-CEO d’Evaneos.

Découragés par ces longues heures d’attente, certains Français (59%) ont finalement affirmé avoir renoncé au moins une fois à visiter ces sites touristiques emblématiques, quand d’autres ont dit avoir privilégié des destinations ou des lieux moins fréquentés (83%).

Les JO 2024, un événement inquiétant pour les Français

Alors que les JO approchent à grands pas, les Français redoutent une accentuation du surtourisme à Paris. Un événement, certes grandiose, mais inquiétant pour la plupart d'entre eux. Dans le détail, ils sont 89% à penser que les JO vont aggraver le surtourisme dans la capitale.

Pire encore, 91% des Français estiment que les JO auront des conséquences sur leur quotidien comme la hausse de prix de la restauration, des hébergements et des transports, ou encore la complication des déplacements en transports en commun.

À noter que cette étude a été réalisée auprès d’un échantillon de 1009 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence.