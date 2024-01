Centre Pompidou à Paris : Rachida Dati annonce la fin de la grève des personnels

La ministre de la Culture Rachida Dati a annoncé ce lundi la fin de la grève des personnels du Centre Pompidou, au coeur de Paris, qui avait commencé en octobre dernier en vue de la fermeture du musée dès 2025.

Une sortie de crise à Beaubourg. Dans un communiqué rendu public ce lundi 29 janvier, la ministre de la Culture Rachida Dati a annoncé la fin de la grève des salariés du Centre Pompidou, dont une partie protestait contre l'absence de garanties sur la continuité des emplois durant la fermeture du site.

En effet, dès 2025, l'établissement qui abrite l'un des plus importants musées d'art moderne et contemporain au monde, ainsi qu'une bibliothèque, fermera ses portes aux visiteurs durant cinq ans, le temps d'importants travaux de désamiantage et de rafraîchissement.

«Je suis heureuse d'annoncer, ce jour, la signature, entre le Centre Pompidou et les organisations syndicales, SPCP-FO et CFDT-Culture, du protocole d'accord relatif à l'accompagnement des équipes pendant les travaux dont il fera l'objet entre 2025 et 2030 grâce au soutien de l'Etat», a écrit la ministre et maire du 7e arrondissement de Paris, précisant que l'accord comprend «des garanties en faveur des agents».

Syndicat majoritaire avec FO dans la représentation des salariés de Beaubourg, la CFDT a confirmé que le protocole prévoit «le maintien du plafond d'emplois actuel», correspondant à un millier d'agents.

Le responsable CFDT Alexis Fritche a précisé que la direction «laissait la porte ouverte à ceux qui souhaiteraient signer plus tard», auprès de l'Agence France-Presse.

Selon nos confrères du journal Le Monde, qui a pu consulter le document, «aucun contrat CDD ou CDI» ne devrait être licencié sur la période 2025-2030, soit durant les travaux d'aménagements. Au total, depuis le début du mouvement, Beaubourg avait été fermé 20 jours, et quotidiennement durant les vacances scolaires de Noël, soit du 23 décembre 2023 au 7 janvier 2024.