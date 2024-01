Colère des agriculteurs : «Notre objectif n'est pas d'affamer les Français», affirme Arnaud Rousseau, président de la FNSEA

Invité de la Grande Interview sur CNEWS ce mardi, le président de la FNSEA Arnaud Rousseau a assuré que l'objectif du mouvement des agriculteurs n'était pas «d'affamer les Français» mais «de les nourrir».

Il a ainsi pris ses distances avec les leaders syndicaux qui espèrent bloquer le marché de Rungis, situé en Ile-de-France. «Nous avons depuis le début de cette action fait le choix de ne jamais aller à Rungis», a-t-il souligné. «Donc, ceux de nos compétiteurs syndicaux qui veulent aller à Rungis pour faire le coup de force, nous on a dit depuis le début que ce n'était pas une bonne idée», a poursuivi Arnaud Rousseau.

«Après, chacun prend ses responsabilités», a affirmé le président de la FNSEA, voyant dans cette action une forme de campagne en vue des élections professionnelles, prévues dans un an. «Dans le moment dans lequel on est, l'objet c'est : comment on sort l'agriculture de la situation dans laquelle elle est. Et comment on fait pour que le changement de logiciel attendu par le gouvernement prenne forme», a-t-il martelé.