Colère des agriculteurs : «Notre détermination est totale», déclare Arnaud Rousseau, président de la FNSEA

«Notre détermination est totale», a déclaré ce mardi sur CNEWS Arnaud Rousseau, président de la FNSEA.

Ce mardi 30 janvier, Arnaud Rousseau était l’invité de La Grande Interview sur CNEWS et Europe 1. Alors que la colère des agriculteurs se poursuit, le président de la FNSEA a fait savoir que la détermination des exploitants «est totale».

«Ce mouvement a des racines profondes. Cela consiste à la volonté de produire pour nourrir, nourrir les Français et faire notre métier. Cela passe, bien évidemment, par la possibilité d’avoir des revenus mais également par tous les moyens de production dont on a besoin au quotidien dans un cadre de concurrence que l’on ne supporte plus alors que l’on est parfaitement conscient qu’il faut être dans un monde ouvert», a affirmé Arnaud Rousseau.

«Mes mots sont destinés à l’ensemble de mes collègues agriculteurs. Nous sommes sur le terrain depuis des jours. Je sais que les attentes sont fortes et j’entends les demandes partout. Je rappelle la nécessité du calme, de la non-violence et de la grande détermination qu’ils (les agriculteurs : ndlr) me disent à chaque fois. J’ai reçu le message cinq sur cinq après les conversations que j’ai eues avec les uns et les autres», a-t-il ajouté.