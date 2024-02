Grève RER B : voici les prévisions de trafic pour ce jeudi

En raison d’un mouvement social local à la SNCF, le trafic sera perturbé sur la ligne du RER B ce jeudi 1ᵉʳ février. Voici les prévisions de circulation.

Mauvaise nouvelle pour les usagers du RER B. Alors que la CGT a déposé un préavis de grève à la RATP du 5 février au 9 septembre prochain, un mouvement social local à la SNCF risque de perturber la circulation des trains du RER B ce jeudi 1ᵉʳ février 2023.

[Mouvement social local] Ce jeudi 1er février, prévoir 1 train sur 2 sur le nord de la ligne et 3 trains sur 4 sur le sud, toute la journée. L'interconnexion est maintenue à Gare du Nord. Un changement de train ne sera pas nécessaire. #RERB — RER B (@RERB) January 31, 2024

Ce mouvement de grève affectera davantage la partie nord de la ligne B du RER, gérée par la SNCF, que la partie sud, exploitée par la RATP. Ainsi, 1 train sur 2 est prévu sur la partie nord de la ligne, entre Gare du Nord et Aéroport Charles de Gaulle / Mitry–Claye, et 3 trains sur 4 sur la partie sud de la ligne, entre Gare du Nord et Robinson / St-Rémy-lès-Chevreuse et, ce, toute la journée.

Les perturbations se maintiendront toute la journée, indique le site officiel de la ligne.