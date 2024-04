Transports en commun à Paris : à quelles perturbations faut-il s'attendre ce week-end ?

À l’approche des JO de Paris 2024, les travaux continuent sur les différentes lignes des transports en commun d’Île-de-France. Voici les perturbations à prévoir ce week-end.

Des galères à prévoir. De nombreuses lignes franciliennes seront perturbées ce week-end, notamment en raisons de travaux.

RER C, Invalides :

Du 13 avril au 21 avril , le week-end, le trafic sera interrompu entre les stations de Pontoise et d’Invalides pour cause de travaux.

RER E, Tournan

Jusqu'au dimanche 14 avril, le week-end à partir de 22h30, le trafic est interrompu entre Tournan et Haussmann - Saint-Lazare, en raison de travaux. Des bus de remplacement ont été mis en place par la RATP.

RER E Haussmann - Saint-Lazare / Chelles-Gournay – Tournan

Ce samedi, à partir de 22h15, et ce dimanche, à partir de 22h30, le trafic va être interrompu sur l'ensemble de la ligne pour travaux également. Là-encore, des bus de remplacement vont être mis en place.

M2, Père-Lachaise

Ce samedi 13 avril sera le dernier jour où le trafic sera interrompu entre les stations Père-Lachaise et Barbès - Rochechouart. Des bus de remplacement desserviront les arrêts concernés par cette perturbation.

M5, Gare d’Austerlitz

En raison de travaux, et ce jusqu'au mercredi 17 avril, ce week-end y compris, l’arrêt Gare d'Austerlitz ne sera pas desservi. Pour rejoindre la gare, la RATP recommande de s’y rendre à pied depuis la ligne 5 et de privilégier la station Saint-Marcel.

M11, Mairie des Lilas

Jusqu'au 27 avril, le trafic est interrompu entre Belleville et Mairie des Lilas. Des bus de remplacement sont à disposition des usagers.

M13, Saint-Denis-Université – Les Courtilles / Chatillon – Montrouge

Des ralentissements sont attendus sur la ligne 13 en raison des travaux qui sont en cours sur la ligne 14. Malgré un renfort de l’offre de transport ce week-end, le trafic risque donc d’être ralenti à cause d’une grosse affluence.

M14, Olympiades / Mairie de Saint-Ouen

Ce week-end, le trafic est interrompu sur l'ensemble de la ligne en raison de travaux pour la dernière fois. Des bus de remplacement sont disponibles entre les stations Gare de Lyon et Olympiades.

Ligne J, Vernon – Giverny

Le samedi, et ce jusqu'au 4 mai, le trafic est interrompu entre Gare Saint-Lazare et Vernon – Giverny, via Poissy, à cause des travaux en cours sur la ligne.

Même chose le dimanche jusqu'à 16h et jusqu’au 5 mai, le trafic est interrompu entre Gare Saint-Lazare et Vernon - Giverny via Poissy, et entre Vernon - Giverny et Poissy, pour les mêmes raisons.

Ligne J, Issou – Porcheville

Toujours sur la ligne J, à partir de ce 13 avril et jusqu’au 21, le trafic sera interrompu entre les stations Issou - Porcheville et Mantes-la-Jolie tous les samedis.

Ligne J, Les Mureaux

Dernière perturbation du week-end à prévoir sur la ligne J, dès ce samedi et jusqu’au 21 avril également, le trafic sera interrompu entre Mantes-la-Jolie et Les Mureaux en raison de travaux, et ce, tous les week-end. La RATP mettra en place des bus de remplacement.

Ligne N, Dreux

Pour la dernière fois, le trafic sera interrompu entre Plaisir - Grignon et Versailles Chantiers, entre Mantes-la-Jolie et Versailles Chantiers et entre Dreux et Versailles Chantiers ce week-end. Comme pour de nombreuses perturbations, des bus de remplacement seront disponibles.

Ligne P, Gare de l’Est

Dernier week-end de perturbations pour la ligne P également. À partir de 23h, le trafic sera interrompu entre Gare de l'Est et Château-Thierry en raison de travaux. Des bus de remplacement desserviront les gares intermédiaires.

Ligne R, Melun / Montereau

Dernière perturbation à prévoir ce week-end, du 13 avril, à partir de minuit, jusqu'au 14 avril, le trafic sera interrompu entre Melun et Montereau, via Moret. Des bus de remplacement seront disponibles.