Météo : 16 °C à Marseille, 21 °C à Perpignan… Où fera-il le plus chaud aujourd’hui ?

Si le printemps est encore loin, les températures sont tout de même de plus en plus douces. Voici les villes françaises où il fera le plus chaud ce lundi.

Le soleil s’installe. Ce lundi 5 février, des températures supérieures à la moyenne sont attendues dans plusieurs villes de France.

Si le Nord et l’Ouest de la France seront particulièrement recouvert de nuages, le Sud-Est sera quant à lui ensoleillé. Notamment à Marseille où la maximale sera de 16 °C cet après-midi, soit 3 degrés de plus que les moyennes des maximales en février dans la citée phocéenne.

Un peu plus à l’Ouest, à Perpignan, le mercure pourrait atteindre 21 °C. Ce qui creuse l’écart avec les moyennes de 8 °C. Les minimales du jour sont également supérieures à la moyenne.

Les Corses pourront également profiter des rayons de soleil. Selon les prévisions de Météo-France, il fera jusqu’à 18 °C à Ajaccio, au sud de l’Île de Beauté.

Même chose du côté de Gap, dans les Hautes-Alpes. Une température encore une fois au-dessus de la moyenne, de près de 9 °C.

À Montpellier, la maximale sera légèrement plus haute, Météo-France l’a fixée à 19 °C, avec une minimale de 5 °C.

Toujours selon les prévisions de Météo-France, le Sud-Est de la France profitera du soleil et de ses températures jusqu’à vendredi, où la pluie devrait être de retour, et ce, sur l’ensemble du territoire.