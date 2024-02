Sondage : 75% des Français pensent que les élus LFI n'ont pas leur place à la cérémonie d'hommage aux victimes françaises du Hamas

Un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, publié ce mardi 6 février, révèle que les trois quarts des Français considèrent que les élus de La France insoumise n’ont pas leur place à la cérémonie d’hommage aux victimes françaises du Hamas. Celle-ci doit être organisée dans la cour des Invalides à Paris, ce mercredi 7 février.

Pour une grande majorité ils ne sont pas les bienvenus. Alors qu’une cérémonie d’hommage aux victimes françaises du terrorisme du Hamas est organisée aux Invalides ce mercredi 7 février, un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, a relevé que 75% des Français considèrent que les élus de La France insoumise n’ont pas leur place dans cette cérémonie. A l’opposé, 24% ont estimé que LFI avait sa place dans ce moment, tandis que 1% ne s’est pas prononcé.

Dans le détail, 76% des hommes et 74% des femmes pensent que les élus de La France insoumise ne doivent pas assister à cette cérémonie.

En ce qui concerne l’âge des personnes sondés, 85% des Français ayant entre 50 et 64 ans voient d’un mauvais œil l’éventuelle présence des élus de La France insoumise, devant les 65 ans et plus (80%), ceux ayant entre 35 et 49 ans (77%), ou encore les 25-34 ans (62%).

La majorité est unanime en ce qui concerne les catégories socioprofessionnelles des Français interrogés. En effet, 75% des CSP+, des CSP- et des inactifs ont répondu «non» à la question posée par l’institut CSA.

La France insoumise esseulée

Si l’on se penche sur l’opinion politique des personnes sondées, seuls celles proches de La France insoumise considèrent, logiquement, que leurs élus ont leur place à cette cérémonie d’hommage (79%). A contrario, les autres sympathisants de gauche, bien que partagés, estiment que LFI ne devraient pas apparaître mercredi prochain. Ils sont en effet, 54% à le penser du côté d’EELV et 67% au Parti socialiste.

Du côté de la majorité, et de la droite, les électeurs sont beaucoup moins divisés. Dans le détail, 82% des Français proches de Renaissance, estiment que les députés de La France insoumise n’ont pas leur place à cette cérémonie. Les sympathisants des Républicains (86%) et du Rassemblement national (89%) sont eux encore moins partagés.

Des familles exigent l'absence de LFI

Plusieurs familles des victimes françaises des attaques du Hamas du 7 octobre en Israël ont demandé, dans un courrier adressé à Emmanuel Macron, que la présence de La France insoumise soit «interdite».

Une demande qui fait suite notamment au refus des élus de LFI de qualifier les attaques du Hamas «d’attaques terroristes». En effet, depuis le 7 octobre, plusieurs polémiques ont éclatées après les propos de certains députés du parti.

Le 17 octobre, le terme de «mouvement de résistance» utilisé par Danièle Obono pour qualifier le Hamas avait suscité un tollé au sein même de son mouvement et de la Nupes.

Le refus de participer, le 12 novembre dernier, à la marche contre l’antisémitisme, organisée par le président du Sénat Gérard Larcher et de l’Assemblée nationale Yaël Braun Pivet avait également fait vivement réagir.

Malgré cette demande des familles de victimes françaises, des élus de La France insoumise ont fait savoir qu’ils participeraient à cette cérémonie. «Quand on rend hommage à des morts, la polémique peut passer et être mise de côté», a justifié Manuel Bompard, député et coordinateur de LFI ce lundi 5 février au micro de Sud Radio.