Sondage : 77% des Français ne font pas confiance au gouvernement pour maîtriser l'immigration

Alors que le projet de loi immigration a été adopté par le Parlement le 19 décembre dernier, malgré une large censure du Conseil constitutionnel, les Français ne semblent pas croire que l’exécutif soit réellement en mesure de contrôler l’immigration en France.

Selon un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le Journal du Dimanche, dévoilé ce jeudi 8 février, 77% des Français affirment ainsi ne pas faire confiance au gouvernement pour maîtriser l’immigration.

A contrario, 22% des sondés font confiance au gouvernement pour maîtriser l'immigration et 1% ne se sont pas prononcés.

Dans le détail, la grande majorité des personnes interrogées n’accordent pas leur confiance au gouvernement pour maîtriser l’immigration en France. En effet, 80% des femmes, 73% des hommes, mais aussi 81% des 18-24 ans, ou encore 75% des 65 ans et plus ont exprimé un avis négatif sur la question. Même constat du côté des catégories socioprofessionnelles, puisque 82% des CSP-, 78% des inactifs et 71% des CSP+ estiment que le gouvernement est dans l’incapacité de gérer la «crise migratoire».

Il existe en revanche plus de disparités concernant les résultats en fonction de la proximité politique des personnes interrogées. Selon les données du sondage, si l’ensemble des sympathisants de gauche (69%), emmenés par la France insoumise (85%), ainsi que l’ensemble des sympathisants de droite (87%), emmenés par les sondés qui se revendiquent proches du Rassemblement national (98%), ont affirmé ne pas faire confiance au gouvernement pour gérer la question migratoire, les résultats sont plus partagés concernant les sympathisants du parti Renaissance. En effet, 53% d’entre eux croient en la capacité du gouvernement à maîtriser l’immigration (contre 51% pour toutes les formations centristes confondues).

accroissement de l'immigration illégale

La part de la population immigrée en France a progressivement augmenté en France au cours des dernières décennies, passant de 6,5% en 1968 à 10,3% en 2021. Néanmoins, le solde migratoire s'est stabilisé au cours de ces dernières années. En 2023, le taux de migration nette (ou solde migratoire) en France a atteint 183.000, selon l'Insee. Il correspond à la différence entre le nombre d'immigrants (personnes arrivant dans une région) et le nombre d'émigrants (personnes quittant une région) au cours de l'année. Le taux de migration nette le plus élevé en France a été atteint en 2018 avec un solde de 201.000, toujours selon l'Insee.

En revanche, il existe une zone grise dans le domaine de l’immigration : les personnes déboutées du droit d’asile, qui restent sur le territoire français malgré une demande d'expulsion de la part de l'État. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, en 2022, 65.076 personnes ont été visées par une obligation de quitter le territoire français (OQTF), mais seuls 6,9% ont été exécutées, de gré ou de force. Ces chiffres pourraient en plus cacher une méthode de calcul mise en lumière par un récent rapport de la Cour des comptes, dont la publication a été retardée après le passage de la loi immigration, pour «ne pas influencer les débats politiques».

Selon ce rapport, qui reprend les chiffres avancés par Beauvau de «4.686 étrangers délinquants expulsés en 2023, en hausse de 30 % par rapport à 2022», le total est atteint en ajoutant les arrêtés ministériels d'expulsion (AME) parfois pris par le ministre lui-même. Le rapport indique par ailleurs que la France a prononcé « près de 240.000 refus d'entrées à ses frontières intérieures entre 2018 et 2022. Malgré cela, le nombre global d'entrées irrégulières sur le territoire national s'accroît depuis 2015», déplore la Cour. Selon elle, la France compte aujourd’hui entre 600.000 et 900.000 clandestins.

Censure des sages sur la loi immigration

À cet égard, le gouvernement a fait passer une loi sur l’immigration, mardi 19 décembre 2023, avec 349 voix pour et 186 voix contre, sur 573 votants à l'Assemblée nationale. Celle-ci contient notamment des mesures pour durcir les conditions d’obtention des prestations sociales pour les étrangers, mais aussi pour régulariser plusieurs milliers de travailleurs sans-papiers sur le sol français. Elle contient également des mesures pour faciliter les expulsions, pour mettre fin à l’automaticité du droit du sol, ou encore pour durcir la loi sur le regroupement familial.

Toutefois, 32 dispositions sur les 86 articles de la loi immigration, dont certaines particulièrement emblématiques pour l'opinion publique et défendues par la droite, ont été censurées, totalement ou partiellement, au titre de «cavaliers législatifs», par le Conseil constitutionnel.

* Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne, le 5 février, auprès d’un échantillon représentatif de 1.000 personnes âgées de 18 ans et plus selon la méthode des quotas.