Franz-Olivier Giesbert : «Emmanuel Macron va peut-être devenir le président qui a ouvert les portes au Rassemblement national et Marine Le Pen»

«Emmanuel Macron va peut-être devenir le président qui a ouvert les portes au Rassemblement national et Marine Le Pen», a déclaré ce vendredi 9 février sur CNEWS Franz-Olivier Giesbert, journaliste et écrivain, au lendemain de la nomination de la deuxième moitié d'un gouvernement.

Marine Le Pen peut-elle accéder au pouvoir ? Pour le journaliste et écrivain Franz-Olivier Giesbert, la réponse ne fait aucun doute. «Vous avez plusieurs sondages et ça monte tout le temps. Le marinisme, c'est comme une mer qui monte», a-t-il souligné, ce vendredi 9 février, sur le plateau de La Matinale.

D'après un récent sondage Ifop pour Valeurs actuelles, Marine Le Pen est donnée gagnante au second tour de l'élection présidentielle. Elle emporterait 51% des suffrages face au Premier ministre Gabriel Attal et 64% des voix contre le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon.

«Les belles paroles, c'est fini»

Selon lui, «les belles paroles, avec l'idée qu'il faut sauver la République ou sauver la démocratie, c'est fini. Il ne faut plus se raconter d'histoire». Il souligne également qu'il s'agit d'un «mouvement général en Occident, avec les sondages pour Trump aux États-Unis, de Giorgia Meloni en Italie ou du parti Alternative pour l'Allemagne (AFD, ndlr)». «Il y a un courant assez fort car l'Occident ne se sent pas bien, il se tourne vers des systèmes un peu plus autoritaire».

Pour Franz-Olivier Giesbert, c'est «le coche qu'Emmanuel Macron est en train de rater, hélas pour la France». Le président français pourrait rester «peut-être comme celui qui a ouvert les portes au Rassemblement national et à Marine Le Pen», comparant la situation avec «Obama qui a ouvert les portes à Donald Trump».

Pour étayer son propos, le journaliste a pris exemple sur la question migratoire, affirmant que l'on «vit dans un pays où plus rien n'est contrôlé». «Il y a l'équivalent d'une ville comme Marseille qui arrive chaque année», a-t-il rappelé pour expliquer la hausse de Marine Le Pen dans les sondages d'opinion.