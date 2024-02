Vagues-submersion : voici les 11 départements placés en vigilance orange ce dimanche

L’agence météorologique Météo-France compte placer en vigilance orange à compter de ce dimanche 11 février à 00h, 11 départements pour vagues-submersion. Cela fait suite à la dépression Karlotta.

De «fortes vagues dans un contexte de grandes marées». Et pour cause, Météo-France a annoncé ce samedi dans son bulletin de 6h, le placement de 11 départements des côtes ouest en vigilance orange pour vagues-submersion à compter de 00h ce dimanche.

Cette vigilance s’explique par la dépression baptisée Karlotta qui «circule ce samedi matin sur le sud de l’Irlande et se décale lentement vers le sud-ouest de l’Angleterre», a averti l’agence dans son bulletin.

Des vagues de 2 à 3 mètres observées ce samedi

Dans le détail, les départements concernés par la vigilance orange sont : les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, la Gironde, la Charente-Maritime, la Vendée, la Loire-Atlantique, le Morbihan, le Finistère, les Côtes-d'Armor, l’Ille-et-Vilaine et la Manche.

L'organisme a également indiqué avoir observé à 4h30 ce samedi, «des hauteurs significatives de vagues de 3 mètres aux Pierres Noires», dans le Finistère et «de 2 mètres à Noirmoutier». En parallèle, également ce dimanche, le Pas-de-Calais et le Finistère sont concernés par une vigilance orange crue sur la Canche et la Laïta.