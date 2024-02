Mayotte : «La nationalité française s'hérite ou se mérite», défend Jordan Bardella

Ce lundi 12 février, Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, a réagi à la situation de crise à Mayotte. Selon lui, «la nationalité française s'hérite ou se mérite».

Une prise de position claire. Le président du Rassemblement national Jordan Bardella s’est exprimé ce lundi sur la crise à Mayotte et la décision de Gérald Darmanin de mettre fin au droit du sol sur l’archipel.

Invité sur le plateau de Franceinfo, Jordan Bardella a ainsi estimé qu’«Emmanuel Macron et Gérald Darmanin ont échoué à protéger notre pays».

«La nationalité française s'hérite ou se mérite. La France n’a pas vocation à être un guichet social et le réceptacle de toutes les misères du monde», a déclaré le président du RN.

Selon lui, «aujourd’hui, la France ne peut plus prendre sa part en matière d’immigration». «Nous sommes le mouvement politique qui considère qu’après trente années d’excès en matière d’immigration, il faut revenir à la raison. Je crois là être le porte-parole de beaucoup de Français», a estimé la tête de liste du RN aux élections européennes de juin 2024.

Jordan Bardella s’est dit «très inquiet de ce qu’il se passe à Mayotte» et qu’il «ne souhaite pas que cette situation s’étende à l’intégralité du territoire».

Pour lui, «il y a beaucoup de territoires en France où des Français de tous horizons et de toutes confessions, et même des Français issus de l’immigration, ont le sentiment de ne plus reconnaître la France».