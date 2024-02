DVM SHOW : Rachida Dati invite des rappeurs au ministère de la Culture, sa vidéo devient virale

La ministre de la Culture Rachida Dati a félicité ce mardi l’équipe de l’émission de rap DVM SHOW, dans laquelle elle était présente la veille, les invitant même à produire un épisode au ministère de la Culture. Devenue virale, la vidéo a suscité l’amusement, l'étonnement et le mécontentement.

«Rachida Dati dans la maison», pour un coup de com' gagnant. Mardi 13 février, la ministre de la Culture a remercié sur X l'émission de rap DVM SHOW de l'avoir invitée la veille. En plein direct, Rachida Dati a fait une proposition inédite à l'émission diffusée sur Twitch DVMEDJA : «Vous venez, avec vos manettes et votre materiel, vous installez tout, et vous venez faire un DVM au ministère de la Culture», a-t-elle déclaré.

Face à ses interlocuteurs, qui se demandent alors s'il s'agit d'une boutade, la ministre n'en démord pas : «Non c'est vrai, l'invitation est lancée», a-t-elle maintenu. «Mais on fait du bruit, tu sais ?», a lancé l'un d'eux. «Un ministère de la Culture sans bruit ce n'est pas un ministère de la Culture», a-t-elle répondu sous l'acclamation de la douzaine de personnes présentes dans le studio.

Au lendemain de cette invitation, Rachida Dati a salué une jeunesse «généreuse et populaire», dont elle encourage l'énergie, le talent, le travail, la volonté et l'«envie de créer» : «Un ministère de la Culture dont se sentiraient exclus des créateurs ce ne serait pas un ministère de la Culture», a-t-elle déclaré sur X. «C’est aussi comme cela que je conçois mon action», a-t-elle poursuivi.

L'extrême droite indignée

Devenue virale, la séquence a provoqué de multiples réactions. Si les fans acclament l'idée, d'autre s'indignent, notamment Jordan Bardella. Le président du Rassemblement national a estimé que la ministre de la Culture devait s'expliquer sur «sa présence hilare hier au "DVM show", émission qui fait la promotion permanente du deal, repaire d'un rappeur antisémite sous le coup d'une enquête pour apologie du terrorisme après avoir, il y a quelques jours, glorifié l'attentat de Nice», peut-on lire dans un tweet.

Le passage de la ministre au DVM SHOW a également suscité l'amusement d'internautes agréablement surpris par l'invitation de la ministre dans une émission de rap. En revanche, d'autres n'ont pas été émus par cette séquence, évoquant le mandat passé de Rachida Dati au ministère de la Justice sous Nicolas Sarkozy. À l'époque, le climat particulièrement tendu en raison des révoltes urbaines avait été envenimé par une citation de l'ancien président de la République, qui avait dit vouloir «nettoyer la cité au Karcher». Expression reprise par Rachida Dati qui, lors d'un entretien privé, s'était ironiquement présentée comme «Ministre de la rénovation urbaine à coup de Karcher», avant de réaliser qu'elle était filmée.