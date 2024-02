EuroMillions : un méga jackpot de 64 millions d'euros mis en jeu ce vendredi

Près de 64 millions d'euros sont mis en jeu ce vendredi 16 février au soir par la Française des Jeux (FDJ).

Un méga jackpot alléchant. La Française des Jeux (FDJ) a annoncé que 64 millions d'euros sont à gagner ce vendredi 16 février pour le tirage de l'EuroMillions.

Pour tenter sa chance, il faut se rendre sur le site de la Française des Jeux et choisir cinq numéros et deux numéros étoiles pour valider sa participation. Sinon, la même procédure peut s'effectuer chez le buraliste. Le tout est de valider sa grille avant 20h15 ce soir.

«Cela fait quelques tirages consécutifs que le jackpot Euromillions – My Million n’a pas trouvé de gagnant(e)», détaille la FDJ. «À chaque tirage sans gagnant(e), le montant continue d’augmenter».

Le 30 janvier dernier, deux personnes, l'une de nationalité britannique, l'autre espagnole, avaient partagé la somme astronomique de 144 millions d'euros.

«C’est au Royaume-Uni et en France que se trouvaient la plupart des grands gagnants EuroMillions – My Million entre 2004 et 2020 : plus de 100 chanceux ont remporté un jackpot dans ces deux pays, respectivement 108 et 107 !», explique la FDJ.

Les résultats du tirage de l'EuroMillions de ce vendredi sont attendus à 22h.

Si un Français remporte le gros lot, il ne sera toutefois pas le plus grand gagnant de l'histoire. Le 15 octobre 2021, une Polynésienne qui jouait pour la première fois avait ainsi remporté 220 millions d'euros.