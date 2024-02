Marie-Hélène Thoraval : «On a un niveau de délinquance qui est le fruit de la non-volonté d'intégration de certains»

«On a un niveau de délinquance qui est le fruit de la non-volonté d'intégration de certains», a déclaré ce vendredi 16 février sur CNEWS Marie-Hélène Thoraval, maire de Romans-sur-Isère.

Un manque d'intégration qui profite à la délinquance. Invitée sur le plateau de CNEWS, la maire de Romans-sur-Isère Marie-Hélène Thoraval s'est exprimée sur la question de la délinquance en France.

«On travaille déjà depuis longtemps sur la prévention de la délinquance. (…) C’est peut-être la forme qui ne convient plus à la situation de la délinquance qu’on a aujourd’hui, c’est-à-dire qu’on est resté sur des politiques d’il y a 20 ans, 30 ans, et aujourd’hui on a un niveau de délinquance qui est le fruit de la non-volonté d’intégration de certains», a-t-elle notamment déclaré.

«Aujourd’hui, on a des jeunes avec lesquels les politiques de prévention qui sont menées ne correspondent plus», a ajouté l'élue, récemment victimes d'intimidations après ses prises de parole à la suite de la mort de Thomas, poignardé à Crépol.

La maire de Romans-sur-Isère a estimé que certains jeunes combattaient les politiques de prévention contre la délinquance et qu'il y a, dans certaines zones, «des règles qui sont carrément en dehors des règles républicaines».