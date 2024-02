Tempête Louis : RER, TER, grandes lignes... Les transports en commun perturbés par les intempéries ce jeudi

La circulation des trains sera fortement perturbée à cause du passage de la dépression Louis ce jeudi. De nombreuses suppressions sont prévues sur le réseau TER et des perturbations sont à prévoir sur les RER.

Météo-France a placé 28 départements en vigilance orange vent violent ou pluie-inondation ce jeudi, poussant la SNCF à suspendre la circulation de certains trains.

⚠ Jeudi 22 février



Alerte météo avec rafales de vent et fortes pluies annoncées sur l’ensemble du territoire Hauts-de-France.





Afin de garantir la sécurité de tous, le gestionnaire du réseau est contraint de suspendre les circulations sur certaines lignes ferroviaires. pic.twitter.com/CWGWc3omDT — TER Hauts-de-France (@TERHDF) February 21, 2024

Ces suspensions de circulation, destinées à «garantir la sécurité de tous», concernent des lignes TER des Hauts-de-France (Béthune/St-Pol-sur-Ternoise; Arras/Saint-Pol-sur-Ternoise; Beauvais/Abancourt/Le Tréport; Amiens/Compiègne; Creil/Beauvais et Paris/Laon), indique la SNCF sur X.

Des perturbations à prévoir sur les grandes lignes

«La reprise de la circulation sur ces lignes sera effective vendredi dans le courant de la matinée», a-t-elle précisé. «Des perturbations» sont également à prévoir jeudi en Bretagne sur les lignes Quimper/Brest et Saint-Brieuc/Lannion en raison des risques de «forts vents».

Sur les grandes lignes nord et est, des limitations de vitesse, retards et suppressions de trains pourront intervenir si besoin, prévient la SNCF sur son site, invitant les usagers à être vigilants lors de leurs déplacements.

En Île-de-France, des vents violents risquent également de perturber le trafic des RER C et D ainsi que sur les lignes L, P et R. Il est ainsi recommandé de vérifier les horaires de vos trains en direct sur le site du réseau de transports franciliens.