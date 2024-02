Hautes-Alpes : appel à la grève dans la station de ski d'Orcières Merlette au pic de sa saison

Au plus fort de la saison, le syndicat du personnel des remontées mécaniques de la station d’Orcières Merlette (Hautes-Alpes) a appelé vendredi à une grève reconductible à compter de dimanche pouvant entraîner le fermeture des pistes.

Le moment paraît opportun. L’appel à la grève de Force ouvrière (FO), seul représentant du personnel des remontées mécaniques de la station du Champsaur, territoire qui borde le parc national des Ecrins, survient au premier week-end des vacances d’hiver de la zone B, qui regroupe Aix-Marseille et Nice, d’où proviennent, selon l’office du tourisme d’Orcières, 50% des visiteurs chaque saison.

La mobilisation part d’un «constat d’échec» à l’issue des négociations annuelles obligatoires (NAO) avec l’employeur du personnel des remontées mécaniques, Semilom Resort, a expliqué le délégué syndical FO Thomas Bessire à l’AFP.

Le syndicat réclame une revalorisation des salaires et des primes repas et transport pour le personnel, estimant insuffisante la proposition de la direction «d’appliquer une hausse collective de 4,5%».

plusieurs milliers de skieurs attendus chaque jour

«Cela rattrape les années passées mais il faut aller plus loin», selon Thomas Bessire. Parmi les 30 employés permanents et 170 saisonniers qui travaillent au cœur de la saison, selon FO, jusqu’à «100% des pisteurs», en charge de la sécurité et des secours sur les pistes, pourraient suivre le mouvement.

La mobilisation de cette profession nécessaire au fonctionnement des pistes pourrait compromettre leur ouverture. Le directeur de Semilon Resort Nicolas Colombani a assuré «faire le maximum pour que l’exploitation de la station soit maintenue», alors que débute la période «la plus importante de l’année» pour la station, avec plusieurs milliers de skieurs chaque jour sur ses 100 kilomètres de pistes.

La société, qui exploite ces pistes depuis 2022, a déjà proposé «le maximum de ce qui peut être proposé», a-t-il affirmé. Le scénario d’une non-ouverture des pistes dimanche paraît inenvisageable à l’office du tourisme qui souligne que 80% des 19.000 lits touristiques de la station seront occupés à partir de samedi.