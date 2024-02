Galaxy Ring : tout savoir sur la bague connectée de Samsung

Dévoilée pour la première fois en janvier dernier, la Samsung Galaxy Ring, outil dédié à la surveillance de la santé, a été exposée au grand public, ce lundi 26 février, dans le cadre du salon MWC de Barcelone.

Samsung frappe un grand coup dans le monde de la technologie, et il ne s’agit pas d’un nouveau téléphone. Lors de sa conférence Galaxy Unpacked en janvier dernier, au cours de laquelle elle avait annoncé le Galaxy S24, Samsung avait révélé la Galaxy Ring, une bague connectée destinée au grand public.

Cette bague est désormais visible par le public, à l’occasion du salon MWC de Barcelone, qui a ouvert ses portes ce lundi 26 février. Au cours de la première journée de l’événement, Samsung a pu présenter son nouvel outil au grand public.

[Editorial] Solving the Digital Health Dilemma: Samsung’s Vision for an Intelligent Health Platformhttps://t.co/cs5Hj3e7wT — Samsung Electronics (@Samsung) February 26, 2024

Un outil destiné à la santé et au bien-être

Véritable concentré de technologie, la bague connectée du géant sud-coréen est annoncée comme un outil destiné à contrôler le bien-être de ses utilisateurs.

Dans un communiqué de presse, Hon Pak, en charge de la division liée à la santé chez Samsung, a indiqué que «la Galaxy Ring offrira aux utilisateurs de nouvelles manières de simplifier leur bien-être quotidien, en fournissant des informations importantes et davantage de manière de se connaître, de jour comme de nuit».

«Les utilisateurs peuvent adopter une expérience inédite à chaque pas de leur voyage vers le bien-être, tout en étant en phase avec la vision de Samsung pour une plate-forme de bien-être numérique plus connectée, intégrée et transparente», poursuit le communiqué, confirmant que la bague, dotée de capteurs et d’un électrocardiogramme, sera dédiée à la santé, et non au contrôle domotique comme initialement prévu.

Une bague disponible en plusieurs tailles

En effet, selon le prototype imaginé par la marque sud-coréenne, la Galaxy Ring imaginée en 2022 devait initialement permettre de contrôler différents produits électroniques, comme des ordinateurs ou des écrans.

Déclinée sous trois coloris (noir, gris métallisé et or) et neuf tailles différentes afin de s’adapter aux morphologies des doigts, la Galaxy Samsung Ring devrait être disponible dans le courant de l’année 2024, à un prix encore inconnu.