Salon de l'agriculture 2024 : le vidéaste Inoxtag dénonce la «récupération politique» du ministre Marc Fesneau

Le vidéaste et influenceur Inoxtag a vivement critiqué la publication d'une photo prise au Salon de l'agriculture, où on le voit en compagnie du ministre Marc Fesneau et la ministre déléguée Agnès Pannier-Runacher, présentant une tomme de Savoie floquée de son pseudo.

«Tfacon, ça se voit sur la photo, je suis dépité». Le streamer Inoxtag n'a pas beaucoup apprécié la publication sur X, ce dimanche 25 février, du ministre de l'Agriculture Marc Fesneau. Il s'agit de deux photos où l'on voit le vidéaste en compagnie du ministre, accompagnés par Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée.

Bienvenue au Salon de l’Agriculture @Inoxtag.





Bon salon et surtout bonne ascension ! pic.twitter.com/ypWCiItWuE — Marc Fesneau (@MFesneau) February 25, 2024

L'un des youtubers français les plus célèbres présentait une tomme de Savoie avec son pseudo inscrit dessus, issue d'une collaboration avec le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière, le lobby de la filière agricole. Dans un communiqué, elle explique qu'Inoxtag allait participer à une «dégustation de tomme de Savoie fabriquée par l'influenceur» et produite par le fromage Pierre Gay, meilleur ouvrier de France depuis 2011.

Durant la journée de dimanche, Marc Fesneau en a profité pour rendre visite au streamer. Mais Inoxtag l'assure : «Moi je venais juste donner mon fromage aux abonnés, cette photo a été improvisée après une séance photo avec des abonnés comme le témoigne ma tronche sur la photo». Il indique aussi que le ministre «a voulu prendre une photo avec moi derrière le stand sans me demander s'il pouvait poster sur les réseaux sociaux».

Une réponse virale

Sa réponse sous la publication sur X de Marc Fesneau a été virale puisqu'elle a dépassé les 2 millions de vues et les 43.000 likes, contre seulement 1.000 pour le post du ministre. Dans les commentaires, les internautes ont pris la défense du jeune vidéaste de 22 ans, en l'encourageant même à «porter plainte».

L'ouverture du Salon de l'Agriculture a été houleuse pour le gouvernement. Ce samedi, pour la venue du président Emmanuel Macron, de nombreux heurts ont éclaté, empêchant le grand public d'entrer dans le parc des expositions de la Porte de Versailles.