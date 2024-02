Permis de conduire : le Parlement européen dit non à la visite médicale obligatoire tous les 15 ans

Soumise au vote du Parlement européen ce mercredi 28 février, la proposition de directive visant à instaurer une visite médicale obligatoire tous les quinze ans afin de conserver le permis de conduire a été rejetée par les députés européens.

Le Parlement européen a voté ce mercredi 28 février contre la proposition de visite médicale pour l’obtention du permis, renouvelable tous les quinze ans. Une mesure défendue par Karima Dellin présidente de la commission Transports au Parlement européen et eurodéputée écologiste française.

Sur un total de 613 votes, 323 voix ont rejeté cette proposition, 270 voix ont voté pour et 20 se sont abstenus abstentions. Ce projet de loi, visant à conditionner l’octroi du permis de conduire à un examen médical, entrait dans le cadre du rapport sur la directive sur le permis de conduire, qui prévoit encore d’autres mesures.

Vote en session plénière #PlenPE





Afin d'améliorer la sécurité routière et de soutenir la transition numérique, les députés votent sur la mise à jour des règles relatives au permis de conduire.





— Parlement européen en France (@Europarl_FR) February 28, 2024

«Cette loi ne vise pas à embêter les gens», s’était défendue Karima Delli. Il s’agit de tester «la vue, l’ouïe et les réflexes» des conducteurs «dès l’obtention du permis», avait-elle déclaré.

Cela avait provoqué une véritable bataille entre la gauche et le centre qui ont voté pour, ainsi que la droite et l’extrême-droite qui ont voté contre. Le délégué général de l’association française des usagers de la route, 40 millions d’automobilistes, Pierre Chasseray, s’en était même offusqué, «est-ce qu’on repasse son bac tous les 15 ans ? non ! le permis est un diplôme, un droit acquis…».

Toutefois, si cette proposition de loi avait été adoptée, elle n’aurait pas pu être mise en place dans l’immédiat. Il aurait d’abord fallu qu’elle passe sous l’inspection du Conseil de l’Union européenne.