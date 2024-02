Pluie, inondations, crues... Voici les 46 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Ce jeudi 29 février, Météo-France a placé 46 départements en vigilance jaune pour crues ou pluie-inondation. Le temps sera globalement pluvieux sur la moitié ouest du territoire.

Préparez vos parapluies. Ce jeudi 29 février, les averses se concentreront sur la Bretagne ce matin et plus largement dans l'ouest de la France dans le reste de la journée. Face à cette situation, Météo-France a placé 4 départements en vigilance jaune pluie-inondation et 44 autres pour des alertes liées aux crues.

Crues : 44 départements

Les cours d'eau ne désemplissent pas depuis quelques semaines. Si hier, six départements étaient en vigilance orange, l'alerte a été baissé pour ceux-ci au niveau jaune. Cela concerne ainsi le Pas-de-Calais, la Seine-et-Marne, la Charente, la Charente-Maritime, la Gironde et la Dordogne.

Météo-France a également placé 38 départements sous cette même vigilance, principalement dans le nord et l'ouest de la France.

Pour la moitié nord, le Nord, l'Aisne, les Ardennes, la Meuse, la Seine-Maritime, le Calvados, la Manche, l'Orne, l'Eure, l'Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher, l'Oise, la Marne, l'Aube, la Côte-d'Or et la Sarthe y sont à nouveau sujets.

L'alerte est également de mise dans la région parisienne, puisque Paris intra-muros, les Yvelines et le Val-d'Oise sont toujours affichés en jaune sur la carte de Météo-France. Il en est de même pour le Rhône et les deux départements de la région corse, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud.

Enfin, dans l'ouest et le centre de la France, la Loire-Atlantique, la Vendée, le Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres, la Vienne et l'Indre-et-Loire. Alerte est donnée également dans les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, le Lot-et-Garonne, le Lot, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne, le Gers et la Haute-Garonne.

Pluie-inondation : 4 départements

La Haute-Corse et la Corse-du-Sud sont toujours concernées par une alerte jaune pour cause de pluie-inondation. S'il fera très nuageux ce matin, le ciel devrait bien s'éclaircir en début d'après-midi. Mais il se couvrira à nouveau pour la nuit, ce qui incite donc à la prudence.

La vigilance est également active pour deux départements bretons : le Finistère et les Côtes-d'Armor. Quelques millimètres de pluie sont attendus de Brest à Lannion tout au long de la journée. Prudence donc.