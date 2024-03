Paris : la ligne 14 fermée pratiquement tous les week-ends du mois de mars

La ligne 14 du métro parisien sera de nouveau fermée durant le mois de mars, précisément sur les week-ends du 9 au 31 mars.

Les travaux se poursuivent sur la ligne automatisée. Après deux semaines de fermeture complète du 12 au 25 février derniers, la ligne 14 du métro parisien sera de nouveau fermée durant ce mois de mars.

Ainsi, lors des week-ends du 9 au 10, 16 au 17, 23 au 24 ainsi que celui du 30 au 31 mars, le métro estampillé de violet ne circulera pas en raison de travaux dans le cadre du prolongement du tracé vers Aéroport d’Orly au sud, et vers Saint-Denis Pleyel au nord.

[#travaux #ligne14] En raison des travaux de prolongement, la ligne sera fermée :



dès 22h, les lundis, mardis, mercredis et jeudis soir, jusqu'au 27 juin 2024 inclus, sauf les 30 avril, 1er mai, 7 mai et 20 mai 2024. #RATP

pic.twitter.com/VHMHLXUM04 — Ligne 14 (@Ligne14_RATP) February 29, 2024

Toujours en raison des travaux de modernisation de la ligne reliant pour l'heure entre Mairie de Saint-Ouen à Olympiades, les trains ne circuleront plus en semaine (du lundi au jeudi), à partir de 22h, du 4 au 28 mars.

Pour pallier ces fermetures, la RATP a prévu un bus de remplacement, qui circulera entre Gare de Lyon et Olympiades, toutes les trois à six minutes en heures de pointe et toutes les cinq à dix minutes en heures creuses durant la semaine.

Quant au week-end, le bus marquera l'arrêt toutes les quatre à sept minutes en heures de pointe, et toutes les sept et dix minutes en heures creuses.