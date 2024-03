Antisémitisme : «Il nous faudrait systématiquement une concorde nationale pour condamner tous ces actes», soutient le député Karl Olive

«Il nous faudrait systématiquement une déclaration commune, une concorde nationale, politique sans ambiguïté pour condamner tous ces actes» antisémites, a assuré Karl Olive, député Renaissance des Yvelines, dans La Grande interview de CNEWS, ce lundi 4 mars.

Un fléau qui s’accentue dans l’Hexagone sur fond de guerre entre le Hamas et Israël. Le député des Yvelines Karl Olive a regretté ce lundi sur CNEWS la hausse des actes antisémites recensés en France lors des derniers mois.

D’après un rapport du CRIF sur le sujet publié fin janvier, les actes antisémites ont été multipliés par quatre l’an dernier. En prenant seulement la période couvrant du 7 octobre au 31 décembre 2023, l’organisme a dénombré autant d’actes antisémites dans l’Hexagone que lors des trois années précédentes.

«Je pense que le risque zéro n’existe pas mais je veux évidemment apporter ma frustration et ma sidération sur le sujet. On s’aperçoit que, depuis ces terribles massacres en Israël, on a une recrudescence de ce type d’actes de plus de 1000 % en croissance», a résumé Karl Olive.

«J’ai toujours très très mal au cœur encore aujourd’hui quand je vais rendre visite à des amis des différents cultes, et notamment à la synagogue de Poissy en voyant qu’elle est surveillée par des militaires via l’opération Vigipirates. C’est insupportable. Pour avoir échanger avec le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin sur le sujet, je sais que tout est mis en place là encore pour faire en sorte que cet acte odieux ne puisse pas se reproduire», a rappelé l’élu.

Face à cette problématique qui prend de l’ampleur au fil des mois, le député des Yvelines a appelé les dirigeants politiques à une unité nationale concernant les actes délictueux visant chacune des religions pratiquées en France.

«Je pense aussi qu’il nous faudrait systématiquement une déclaration commune, une concorde nationale, politique, sans ambiguité pour condamner tous ces actes à l’endroit des juifs, comme à l’endroit des catholiques et comme à l’endroit des musulmans quand ça se produit», a milité Karl Olive.