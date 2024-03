Galères à Paris : transports, livraisons, déménagements... Voici ce qu'il sera déconseillé de faire durant les JO 2024

En vue des Jeux olympiques et paralympiques prévus durant l'été 2024, plusieurs recommandations ont été publiées en ligne à destination des Franciliens.

Des Jeux olympiques qui vont paralyser la région parisienne ? C’est l’impression donnée par le site gouvernemental «anticiperlesjeux.gouv.fr», qui a publié plusieurs conseils à destinations des habitants d’Île-de-France.

Voici les pratiques conseillées et déconseillées par le site gouvernemental pour la période olympique et paralympique.

Limiter et modifier les déplacements en transports

Avec l’arrivée de millions de touristes pour la période estivale et olympique, les transports de la région seront surchargés, malgré un renforcement de l’offre de transport avec le prolongement de plusieurs axes empruntés comme le RER E, la ligne 14 du métro ou encore le tramway T3b.

Malgré cela, le site «Anticiper les Jeux» conseille de privilégier la marche, le vélo ou encore le covoiturage, ainsi que les trajets multi-transports, voire d'opter pour le télétravail lorsque c'est possible.

Déplacer son déménagement

En vue des difficultés de circulation prévues par les organisateurs des Jeux, il est déconseillé d’effectuer un déménagement durant la période olympique et paralympique, c’est-à-dire entre le 24 juillet et le 12 août, puis entre le 27 août et le 8 septembre.

Par ailleurs, les camions de déménagement auront besoin d’une autorisation de déplacement dans une zone d’interdiction à la circulation motorisée, qui pourra être obtenue au printemps 2024 sur une plate-forme de la Préfecture de police.

Décaler les livraisons

Tout comme pour les déménagements, il est également déconseillé d’organiser des livraisons à son domicile durant la période olympique et paralympique. Il est notamment conseillé de privilégier les livraisons à des heures ou jours avec un trafic réduit, les livraisons à vélo ou à pied, ou de se faire livrer en point relais hors des zones de sécurisation.

Se rendre au bureau

Une des annonces qui a fait réagir. À l’occasion de l’un des plus grands événements sportifs de l’année, il a été déconseillé aux Parisiens et travailleurs de la région parisienne de se rendre à leurs bureaux.

Selon le site Internet destiné aux patrons d’entreprises, il est indiqué que le télétravail est encouragé sur la période des Jeux olympiques et paralympiques, mais également de favoriser les visioconférences.