Bison futé : voici les prévisions de circulation pour ce week-end

Bison Futé annonce un trafic perturbé pour ce dernier week-end de vacances pour la zone B et la Corse.

C’est un week-end plus que chargé qui s’annonce sur les routes avec la fin des vacances pour la zone B et la Corse. D’après les prévisions de Bison futé, la circulation sera très dense dans certaines régions, notamment dans l’est de la France.

Malgré un vendredi 8 mars annoncé vert au niveau national dans le sens des départs, quelques «difficultés devraient apparaître sur les axes du Sud-ouest en particulier sur l’A62 et la N124», selon Bison futé, qui a classé le Sud-Ouest en orange.

En revanche, le samedi 9 mars sera plus chargé sur certains axes routiers avec la région Rhône-Alpes classée en rouge dans le sens des départs et des arrivées, tandis que la Bourgogne et l’Est seront classées en rouge seulement dans le sens des retours. Bison futé déconseille notamment d’emprunter l’autoroute A43 entre Lyon et Modane, entre 11 et 17h dans le sens des départs.

Un retour à la normale prévu ce dimanche

«Les retours des stations de ski vers le reste du pays et les pays limitrophes devraient générer des difficultés importantes sur les grands axes alpins, en Vallée du Rhône et sur ceux desservant les régions frontalières de l’Est. Néanmoins, dans le sens des départs, nonobstant le retour des familles, le trafic sera tout de même très dense sur les autoroutes desservant les stations de montagne (A40, A43, N85)», a indiqué Bison futé dans ses prévisions pour le samedi.

Un retour à la normale est prévu pour le dimanche 10 mars, avec une circulation habituelle estimée par Bison futé pour ce dernier jour des vacances pour la zone B et la Corse.