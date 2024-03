Européennes 2024 : tête de liste de la majorité présidentielle, Valérie Hayer a tenu son premier meeting

La tête de liste du camp présidentiel aux européennes, Valérie Hayer, a tenu son premier meeting à Lille (Nord). Son discours était axé sur la défense de l'Europe, mais aussi sur les contradictions du Rassemblement National.

À trois mois pile du scrutin, les militants de la majorité étaient réunis ce samedi 9 mars au Grand Palais de Lille (Nord) pour lancer leur campagne des élections européennes. Le Premier ministre Gabriel Attal, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, le leader du Modem François Bayrou et Edouard Philippe d’Horizons étaient présents pour soutenir Valérie Hayer.

La candidate de 37 ans a commencé son discours sur une note personnelle, rappelant son ancrage dans un territoire rural : «Mon engagement, c’est celui d’une […] femme qui a grandi dans la ferme de ses parents et qui sait, pour l’avoir vu de près, ce que l’Europe apporte à nos agriculteurs», a-t-elle expliqué.

Valérie Hayer : «J’entends dire que je suis un choix par défaut, j’ose espérer que l’on ne dit pas cela car je suis une femme» pic.twitter.com/n0CYB5ujMS — CNEWS (@CNEWS) March 9, 2024

Le maître-mot du lancement de la campagne aux européennes de Renaissance était l’Europe. «Il y aura d’un côté ceux qui croient en l’Europe et de l’autre ceux qui n’y croient pas. […] Dans trois mois, nous aurons le choix : agir ou subir, renforcer notre Europe ou abdiquer face à ceux qui veulent l’abattre, lutter ou renoncer face à ceux qui veulent nous intimider», a assuré Valérie Hayer face à son audience.

Le RN dans le viseur de Renaissance

Comme le Premier ministre Gabriel Attal et le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin avant elle, la tête de liste de la majorité présidentielle a directement ciblé le Rassemblement National et son président Jordan Bardella. Le parti de Marine Le Pen «prétend défendre nos valeurs matin, midi et soir, mais à la première secousse de l’histoire, [ses membres] sont les premiers à sombrer dans la soumission», a-t-elle dit, en promettant de «lutter contre l’entrée et l’entrisme des amis de Poutine au Parlement européen».

La candidate a garanti que «loin des caméras, la politique est affaire de sincérité et de vérité. Les traîtres et les menteurs doivent être démasqués», assurant le soutien du camp présidentiel à l’Ukraine face à la Russie.