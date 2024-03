Chèque énergie 2024 : à partir de quand sera-t-il versé ?

Reconduit pour l’année 2024, le chèque énergie sera versé au mois d’avril. Il est accordé automatiquement une fois par an, selon la situation familiale et les ressources du foyer.

Le chèque énergie de l’année 2024 sera versé «entre le 2 avril et le 15 mai 2024», avait indiqué le ministre de l’Économie Bruno Le Maire.

Le montant de cette aide varie de 48 à 277 euros en fonction des situations des ménages. Les foyers concernés n’ont aucune démarche administrative à faire, car les chèques seront automatiquement envoyés à la dernière adresse enregistrée par l’administration fiscale.

Cette année, 5,6 millions de ménages français bénéficieront de cette aide de l’État, soit plus que les années précédentes. Créé en 2018, le dispositif a pour objectif de remplacer les tarifs sociaux du gaz et de l’électricité, afin d’épauler les ménages les plus modestes pour le paiement de leurs factures d’énergie.

Certains travaux éligibles

Le chèque énergie couvre de nombreuses dépenses essentielles comme l’électricité, le gaz, le bois, et même les travaux de rénovation. Une condition demeure cependant, ces travaux doivent améliorer l’isolation du logement concerné.

Son usage est simple. Pour être utilisé, le chèque doit être envoyé à un fournisseur par voie postale ou via Internet, et le montant réglé est alors déduit des prochaines factures.

Depuis le 1er janvier 2022, les prix réglementés de l’électricité ont augmenté de plus de 40%, poussant des associations de consommateurs comme UFC-Que choisir et la CLCV à interpeller le gouvernement pour le pousser à agir face à l’inflation.