Vacances de printemps : pourquoi la Corse a-t-elle des dates spécifiques ?

Dans quelques semaines, une partie des élèves de la France métropolitaine entre en vacances scolaires. La zone B partira en vacances du 5 au 22 avril, la zone C, du 12 au 28 avril et la zone A du 19 avril au 5 mai. Les Corses devront patienter quelques jours de plus pour Pâques.

La reconnaissance de l'exception corse passerait-elle aussi par la date de ses vacances scolaires ? Indépendante des autres académies scolaires françaises, la Corse, à l'instar des départements ultramarins, détermine ses propres dates de vacances, soumises chaque année à la validation de sa Collectivité.

Contrairement à leurs compatriotes des autres zones - les zones sont choisies de sorte que le nombre d'élèves de chaque zone soit à peu près équivalent -, les élèves corses devront patienter quelques jours supplémentaires avant de partir en vacances (26 avril-12 mai) à Pâques.

La zone B (Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg) partira en vacances du 5 au 22 avril. Elle sera imitée par la zone C (Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles), une semaine plus tard, du 12 au 28 avril. La zone A (Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers) sera elle en vacances du 19 avril au 5 mai.

La Corse constitue à elle seule la région académique de Corse ainsi que l'Académie de Corse, créée en 1975. Cette académie de France métropolitaine comprend les 2 départements de Corse : la Corse-du-Sud et la Haute-Corse.

Afin de limiter l'engorgement du trafic routier, les vacances scolaires sont réparties en zones depuis les années 1960. Pour des raisons pratiques et économiques, ce système permet également de réguler le nombre de vacanciers dans les sites touristiques (stations de ski en hiver, hôtels et autres prestataires touristiques).