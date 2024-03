Val-d’Oise : une fillette de 6 ans recherchée après une chute dans l'Oise

Mercredi 13 mars, deux fillette ont chuté dans l'Oise, à Saint-Ouen-l'Aumône (Val-d'Oise). L'une, âgée de 5 ans, a été secourue mais la seconde, âgée de 6 ans, est toujours recherchée.

Trois petites filles jouaient au niveau du quai de l'écluse à Saint-Ouen-l'Aumône (Val-d'Oise), mercredi 13 mars à 18h30, quand deux d'entre elles ont chuté dans l'eau, a indiqué une source policière à l'AFP.

Si la plus jeune, âgée de 5 ans, a été secourue par un pompier hors service présent sur les lieux, la seconde, âgée de 6 ans, est toujours introuvable.

De gros moyens déployés

Un gros dispositif mobilisant les équipes de secours nautiques, un hélicoptère de la gendarmerie et des drones, en plus d'une équipe cynotechnique et d'une trentaine de sapeurs pompiers a été déployé, ont indiqué les pompiers du Val-d'Oise.

Infructueuses, les recherches se sont arrêtées mercredi 13 mars à 23h30. Elles ont repris ce jeudi 14 mars dans la matinée.

En état de choc, les parents des deux petites filles et cinq autres individus présents sur place ont été transportés en milieu hospitalier, ont révélé les pompiers.