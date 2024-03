«Face à Michel Onfray» : CNEWS lance son nouveau rendez-vous de décryptage avec le philosophe et Laurence Ferrari

CNEWS inaugure dès ce samedi 2 mars, à 13h, son nouveau rendez-vous en compagnie du philosophe Michel Onfray. Présentée par Laurence Ferrari, l'émission intitulée «Face à Michel Onfray» permettra à l'essayiste à succès d'analyser les mouvements qui traversent la société, en France et dans le monde.

Prendre de la hauteur. Le philosophe Michel Onfray sera présent en plateau dès ce samedi 2 mars, à 13h, pour offrir aux téléspectateurs ce qui fait son succès auprès du grand public depuis de nombreuses années désormais : prendre du recul sur l'information brute et omniprésente, pour mieux l'analyser et en tirer les leçons.

Pour ce nouveau rendez-vous du week-end baptisé «Face à Michel Onfray», cet habitué des grandes assemblées - il reste célèbre pour son Université populaire de Caen, et sa «contre-histoire de la philosophie» - sera accompagné en plateau par la journaliste Laurence Ferrari, dans une discussion d'une heure. Que nous révèlent les faits divers marquants ? La société française est-elle réellement en train de se transformer ? La France a-t-elle encore sa place au sein du concert des grandes nations ?

colère paysanne, guerre mondialisée...

Souvent présent sur la chaîne, notamment pour Le Grand Rendez-vous de Sonia Mabrouk, ou comme invité lors de débats en plateau, il sera chargé de rendre le plus intelligible possible un monde parcouru par de nombreux soubresauts, de l'évolution des rapports entre homme et femme, aux questions de politiques internationales, comme l'origine du conflit entre la Russie et l'Ukraine, en passant par la crise agricole.

Alors que le Salon de l’agriculture se poursuit, la colère paysanne sera d'ailleurs l'un des grands thèmes abordés dans le premier numéro. L'écrivain prolixe analysera cette révolte sur le plan sociétal, historique et philosophique. Il sera aussi question des élections européennes et du «jeunisme» en politique. La deuxième partie de cette nouvelle émission sera quant à elle consacrée à la peur des français face au spectre d’une guerre mondialisée. Michel Onfray reviendra ainsi sur les propos tenus par Emmanuel Macron, qui n'exclut pas d'envoyer des troupes au sol en Ukraine.

Le philosophe s'exprimera par ailleurs sur les nouveaux rapports amoureux et la libération de la parole des femmes, notamment dans le cinéma français, prenant comme exemple l'actrice Judith Godrèche, qui a porté plainte contre les cinéastes Benoît Jacquot et Jacques Doillon, pour des violences sexuelles présumées lorsqu'elle était adolescente, et qui a été entendue ce jeudi par la délégation aux droits des femmes du Sénat.

À noter que chaque émission du samedi sera rediffusée le dimanche, à partir de 22h sur CNEWS.

«Face à Michel Onfray», tous les samedis sur CNEWS, de 13h à 14h, présentée par Laurence Ferrari.