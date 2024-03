Impôts 2024 : quels sont les revenus qu'il n'est pas nécessaire de déclarer ?

Dès le mois prochain, la déclaration d'impôts 2024 sur les revenus engrangés par chaque contribuable en 2023 sera officiellement ouverte. Pour vous aider dans cette tâche, voici un récapitulatif de l’ensemble des aides sociales et des revenus exonérés d’imposition.

Une liste importante qui pourrait vous révéler quelques bonnes surprises. Comme chaque année, la campagne de déclaration des impôts commencera mi-avril pour l’ensemble des contribuables français et prendra fin du 23 mai au 6 juin selon votre lieu de résidence.

Voici une liste complète des aides sociales, des salaires spécifiques et des revenus divers qu’il ne sera pas nécessaire de déclarer dans vos impôts pour cette édition 2024.

De multiples allocations exonérés d’impôts

Plusieurs allocations logement versées par l’État sont exonérés d’impôt, à l’image de l’aide personnalisée au logement (APL), l’allocation de logement familiale (ALF) et de l’allocation de logement sociale (ALS).

D’autres aides octroyées en France ne sont pas soumises à l’imposition en France comme la prime d’activité, les allocations familiales, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE).

Il faut aussi noter que certaines primes reçues au cours de l’année 2023 ne sont pas à inclure dans votre déclaration d’impôt, à l’image de l’allocation de rentrée scolaire ou de la prime de Noël.

Un plafond à ne pas dépasser pour les étudiants salariés et les ventes de seconde main

Il est possible d’être exonéré d’imposition sur les revenus issus de la vente de seconde main, à savoir les sites comme Leboncoin, Vinted ou Once Again. Pour cela, vous ne devez pas gagner plus de 3.000 euros à l’année ou ne pas dépasser les 20 transactions réalisées sur l’une de ces plates-formes en 2023.

Au sujet des étudiants salariés, un plafond à ne pas franchir est également mis en place sur le plan de l’imposition. Pour ne pas être assujetti à l’imposition, ces derniers ne doivent pas avoir de revenus dépassant de trois fois le montant mensuel du Smic. Il est important de noter que les indemnités de stage pour les étudiants ne sont pas imposables.