Sondage : 65% des Français sont pour le rétablissement du service militaire obligatoire

Un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, publié ce dimanche 24 mars révèle que 65% des Français sont favorables au rétablissement du service militaire obligatoire.

Un retour espéré par une majorité de la population. Ce dimanche 24 mars, un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD indique que 65% des Français sont pour un rétablissement du service militaire obligatoire. Une question qui ressurgit dans un contexte de montée croissante des tensions à l'international.

Apparu en 1798, le service militaire a accompagné la jeunesse de millions de Français, jusqu’à sa suspension en 1996 par Jacques Chirac, un an après son élection, privilégiant une professionnalisation de l’armée.

Dans le détail, ce sondage révèle que 65% des hommes et 63% des femmes se disent pour le rétablissement du service militaire. En ce qui concerne l’âge des personnes interrogées, ce sont les Français qui ont entre 50 ans et plus et les 65 ans et plus qui sont le plus favorables (70%). Bien que majoritairement en accord avec la question, les plus jeunes, les principaux concernés, sont eux plus partagés. Ainsi, 62% des 18-24 ans et 55% des 25-34 ans ont répondu oui à la question «êtes-vous pour ou contre le rétablissement du service militaire obligatoire ?».

Du côté des catégories socioprofessionnelles des personnes sondées, ce sont les CSP+ qui sont les plus favorables à un retour du service militaire (67%), devant les CSP- (65%), qui représentent les moins favorisés, et les inactifs (62%).

La droite unanime, la gauche divisée

D’importantes oppositions se font ressentir si l’on se penche sur l’opinion politique des personnes sondées. En effet, les sympathisants de gauche sont divisés quant à un rétablissement du service militaire obligatoire. Dans le détail, 61% des électeurs de La France insoumise et 62% d’Europe Ecologie Les-Verts sont contre cette hypothèse, tandis que 64% des Français proches des idées du Parti socialiste y sont favorables.

A droite, ce retour du service militaire obligatoire est largement soutenu, plus précisément par 84% des personnes sympathisants des Républicains et 81% du Rassemblement national.

Du côté de la majorité présidentielle, 68% des Français proches des idées de Renaissance voient d’un bon œil le rétablissement du service militaire obligatoire.

Pour autant, ce retour n’est pour l’instant pas envisagé par l’exécutif, qui a décidé de renforcer son budget octroyé à son armée, par le biais de son projet de loi de programmation militaire, qui prévoit 413 milliards d’euros sur sept ans.

En parallèle, le gouvernement envisage de généraliser le Service national universel, programme mis en place par l’ancien Premier ministre Edouard Philippe en 2019, dès la seconde. Celui-ci a pour objectif de «renforcer la cohésion nationale, développer une culture de l’engagement et d’accompagner l’insertion sociale et professionnelle».

*Sondage réalisé par questionnaire auto-administré, le 21 et 22 mars, auprès d’un échantillon représentatif de 1.011 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.