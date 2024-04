Le Havre : un professeur jugé ce jeudi pour avoir sorti un couteau devant sa classe

Un professeur d'une cinquantaine d'années est jugé au tribunal du Havre ce jeudi 18 avril pour «violence psychologique avec arme» et «port d'arme prohibé», après avoir sorti un couteau en pleine salle de classe devant ses élèves, en octobre 2023.

Le tribunal du Havre accueille ce jeudi 18 avril le jugement d'un professeur d'histoire-géographie au lycée Claude Monet, pour «violence psychologique avec arme» et «port d'arme prohibé».

En octobre 2023, juste avant les vacances de la Toussaint, l'enseignant avait sorti un couteau devant ses élèves, en pleine heure de cours, avant de tenir des propos inquiétants.

L'incident s'est produit quelques jours après l'hommage à Samuel Paty et l'assassinat de Dominique Bernard à Arras, le 13 octobre dernier. C'est en évoquant l’assassinat de ce dernier qu'il avait brandi son arme blanche.

«Obnubilé» par les assassinats de professeurs

«Ses élèves lui demandent ce qu'il ferait s'il était agressé comme Samuel Paty ou Dominique Bernard, il répond "Paty avait un marteau dans son sac, moi j'ai ça" et il sort son Opinel» avait expliqué son avocat à l'AFP en mars dernier. Le professeur avait ensuite assuré devant les lycéens qu'il n'hésiterait pas à s'en servir s'il se sentait menacé.

L’incident avait ensuite donné lieu à l’interruption du cours, et l'enseignant avait été immédiatement reçu par la direction. Quatre élèves présents au moment des faits avaient porté plainte.

Il avait été vu quelques jours plus tard par un médecin et une cellule d'écoute avait été ouverte pour les élèves et le personnel. Le psychiatre avait décelé un «épuisement psychologique» chez ce professeur «fragile et vulnérable» selon l'avocat.

«Il s'agit d'un prof, référent laïcité, pas très apprécié, épuisé avant les vacances et obnubilé par le contexte terroriste des assassinats de professeurs, qui va basculer à l'acmé de son délire» avait-il ajouté auprès de l'AFP.