Chèque énergie 2024 : faites-vous partie des Français éligibles ?

Dès mardi 2 avril, les Français éligibles vont recevoir leur chèque énergie pour l’année 2024. Près de 5,6 millions de ménages sont concernés.

C’est un coup de pouce qui va garnir le porte-monnaie des Français au mois d’avril. Dès mardi 2 avril et tout au long du mois, environ «5,6 millions de foyers modestes en France recevront le chèque énergie sans aucune démarche préalable» dans leur boite aux lettres, a indiqué le ministère de l’Économie et des finances, ce samedi 30 mars. Les courriers seront envoyés au fur-et-à-mesure dans les départements, jusqu’au 25 avril.

Cette année, cette aide concernera «20% des ménages français les plus modestes», selon le ministère. Le montant annuel du chèque énergie oscille entre 48 et 194 euros pour une personne seule gagnant 11.000 euros par an ou moins, et peut monter jusqu’à 277 euros pour un couple avec un enfant. Le montant est calculé selon le revenu fiscal de référence de 2021 et la composition du ménage. Il est possible de vérifier son éligibilité en ligne sur le site du gouvernement.

Le ministère ajoute qu’un «dispositif en ligne va être mis en place d'ici à cet été» afin de permettre aux ménages qui n'ont pas reçu leur chèque 2024 d'ici à fin avril, «de formuler une réclamation s’ils estiment y être éligibles».

Aider à payer les factures d’énergie

Depuis 2018, ce chèque énergie est une aide destinée aux ménages modestes, en vue de les aider à payer leurs factures d’énergie (électricité, gaz, chaleur, chauffage au bois, au fioul, gaz de pétrole liquéfié) et certains travaux énergétiques. Le tout dans un contexte de hausse des prix de l’électricité de 10 % en février dans le cadre de la sortie progressive du bouclier tarifaire.

Les bénéficiaires peuvent l’utiliser jusqu’au 31 mars 2025, pour régler les charges de chauffage comprises dans les loyers de certains logements collectifs : logements-foyers, maisons de retraites, établissements de soins de longue durée, etc. Bonne nouvelle cette année, il sera également possible de l’utiliser dans le cadre de «paiements des charges locatives incluant des frais d'énergie» dans les logements sociaux, a expliqué Bercy.

Et l’utilisation du chèque énergie est simple, il suffit de le prendre pour régler sa facture auprès du fournisseur, ou alors demander à ce qu'il soit pris en compte automatiquement l’année suivante en déduction de la facture.